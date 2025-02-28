Çalışanlara çifte emeklilik fırsatı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları belli oldu: Emin Yılmaz tek tek açıkladı

Türkiye'deki milyonlarca emekliye büyük bir müjde verildi. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile, emekliler ikinci bir maaş alarak ek gelir elde edebilecek. Peki, TES nasıl işleyecek? Ne zaman uygulamaya girecek? TES'ten emekli olabilmek için hangi şartlar gerekli? Merak edilen tüm bilgileri SGK Uzmanı Emin Yılmaz açıkladı. İşte tüm detaylar...

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), emeklilik döneminde oluşacak gelir kaybını önlemeyi ve çalışma hayatındaki yaşam standartlarını koruyarak ek bir emeklilik geliri oluşturmayı hedefleyen bir sistemdir. Ayrıca, hane halkı tasarruflarının artırılmasına yönelik bir yapıdır. Bu sistem, çalışan, işveren ve devlet tarafından bireysel emeklilik hesaplarına yapılan katkıların, emeklilik yatırım fonlarına yönlendirilmesi ve bu fonların yönetiminin çalışanın elinde olması şeklinde planlanmıştır. TES, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) üzerine ek bir katman olarak çalışır ve daha geniş bir tasarruf planı sunar.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NE GETİRECEK?

TGRT Haber ekranında yayınlanan Bilmedikleriniz programında konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Artık herkes, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olacak. Bu, zorunlu hale gelecek ve mevcut sistemin üzerine bir ekleme yapılarak Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile beraber çalışacak. Bu sistemin, çalışanların emeklilikte gelir kaybını telafi etmeyi ve hayat standartlarını korumayı sağlaması hedefleniyor."

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışanların prim ödemelerini artırarak emeklilik döneminde daha yüksek bir gelir elde etmelerini amaçlıyor. İşverenler bu sisteme katkı sağlayacak, ayrıca devlet de %30 oranında bir katkı sunacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TES'in 2025 yılının son çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanıyor.



TES ÇALIŞANLARA NE SAĞLAYACAK?

TES, çalışanların emeklilikte gelir kaybını önlemek için ek katkılar sağlayacak. Sistemden çıkış mümkün olmayacak ancak zorunlu durumlarda (evlilik, gayrimenkul alımı, eğitim veya doğal afet gibi) biriken paranın yarısı çekilebilecek. Diğer yarısı ise sisteme aktarılmaya devam edilecek. Çalışanlar, emekli olana kadar sisteme katkı yapmayı sürdürebilecek ve bu süreçte birikimlerini yönlendirebilecekler.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ'NİN İŞLEYİŞİ

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, çalışanların emeklilik döneminde yaşam standartlarını koruyabilmelerini sağlamak için ek gelir sunacak bir sistem olarak tasarlanmıştır. Çalışanlar, işverenler ve devlet tarafından yapılan katkılar, emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilecek. Çalışan, kendi fonlarını seçip birikimlerinin hangi fonlara dağılacağını belirleyebilecek. TES, hane halkı tasarruflarını artırmayı ve daha güvenli bir emeklilik dönemi geçirmeyi sağlamayı hedefliyor.