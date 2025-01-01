Çalışanlara müjde: Tam 45 gün tatil hayal değil! Sadece 14 gün izinle 2025 tatil hesabı
Yeni yılda çalışanlar bayram edecek. 2025 yılı resmi tatil takvimi önemli izin kullanmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor. Ayrıntılı ve erken tatil planı yapmak isteyen çalışanlar resmi tatil ve izinle birleştirme fırsatlarını araştırıyor. Yeni yılda az çalışıp çok izin yapmak mümkün. İşte milyonlarca çalışan merakla beklediği 2025 yılı resmi tatil takvimi ve izin fırsatları.
Tüm çalışanlar iyisiyle kötüsüyle yorucu bir yılı geride bıraktı. 2025 yılına gözlerini çeviren vatandaşlar özellikle 2025 yılı resmi tatil günlerini merak ediyor. Tatil planını erkenden ayarlamak isteyen çalışanlar için 2025 yılında müjde var. Bu yıl 14 gün izin yazarak 46 gün izin yapabilirsiniz. İşte önerilen izin günleri.
BU YIL TAM 15 GÜN RESMİ TATİL GÜNÜ VAR
2025 yılında toplam 15 gün resmi tatil bulunuyor. Bu günleri dinlenerek veya tatil planlayarak geçirmek isteyen çalışanlar avantajlı izin günlerini sorguluyor. 2025 yılında yalnızca 14 gün izin kullanılarak 45 güne kadar tatil yapma fırsatı için takvim belli oldu. Yeni yılda izin yapılabilecek gün sayısı da netleşti. Doğru planlama ile tam 45 gün tatil mümkün.
RESMİ TATİL VE İZİNLE BİRLEŞTİRME AVANTAJI
İşte 2025 yılı resmi tatil takvimi ve avantajlı izin tarihleri;
- Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Çarşamba / Avantaj: 30-31 Aralık’ta izin alarak tatilinizi 5 güne çıkarma imkanı.
- Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar - 1 Nisan Salı / Avantaj: 28-29 Mart’ta izin alarak toplamda 5 günlük tatil imkanı.
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba: avantaj: 22 ve 24 nisan’da izin alarak 5 günlük tatil imkanı.
- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Perşembe: Avantaj: 3 Mayıs Cuma günü izin alarak 4 günlük bir tatil planı yapabilirsiniz.
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazartesi: Avantaj: 16 Mayıs Cuma günü izin alarak 4 günlük tatil imkanı.
- Kurban Bayramı 5 Haziran Perşembe (Arife) - 9 Haziran Pazartesi: Avantaj: Çarşamba günü yarım gün izin alarak toplamda 10 gün tatil imkanı. (Kurban Bayramı, 5 Haziran Perşembe günü arifeyle başlayarak 6-9 Haziran tarihlerini kapsıyor. Pazartesiden çarşambaya ve perşembe günü de yarım günlük izinle beraber 10 gün izin fırsatı.)
- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Salı: Avantaj: 14 Temmuz Pazartesi günü izin alarak hafta sonu ile birlikte 4 günlük bir tatil imkanı.
- 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumartesi: Avantaj: 29 Ağustos Cuma günü izin alarak 3 günlük tatil imkanı.
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba: Avantaj: 28 Ekim Salı günü yarım gün izin alarak 5 gün tatil imkanı (Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Çarşamba günü kutlanacak. Hafta başında alınacak 1,5 gün ya da hafta sonunda 2 gün izinle toplamda 5 günlük bir tatil imkanı)