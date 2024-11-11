Çalışanlara yüzde 40 zam yapıldı! 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı da verildi

11 Kasım 2024 14:30 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 14:40

Çalışanlara sevindiren haber Beyoğlu Belediyesi’nden geldi. Belediye ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeler, işçilere yapılan yüzde 40 zam ile sonuçlandı. Zam ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı da sözleşmede yer buldu.

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Beyoğlu Belediyesi’nde çalışanlara yüzde 40 zam yapıldı. Sosyal Demokrat İşverenler Sendikası (SODEM-SEN) ile HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan görüşmeler, işçilere yüzde 40 zam ile sonuçlandı. İşçiler aynı zamanda 2025 yılı Temmuz ayı ve sonrasında enflasyon ve yüzde 2 refah payı alacak.

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA YÜZDE 40 ZAM

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcıları, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ile Hizmet-İş İstanbul 13 No’lu Şube Başkanı Kenan Erüklü’nün katılımıyla imzalanan sözleşmelere göre çalışanlar için günlük yevmiye ve sosyal paketlere yüzde 40 zam yapıldı.

3 yıllık Toplu İş Sözleşmesi protokolünü imzalayan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Bir Beyoğlu Belediyesi emekçisinin evladı olarak, emekle kazanılan helal lokma ile okudum, yetiştim. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak, artan enflasyon karşısında mesai arkadaşlarımı korumak, helal lokmalarını büyütmek için toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Tüm Beyoğlu Belediyesi emekçilerine ve Beyoğlu’muza hayırlı olsun” dedi.

İKRAMİYE ÖDEMESİ VE REFAH PAYI DA VAR

Çalışanlar her yıl için yılda 60 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödemesi ve aynı zamanda 2025 yılı Temmuz ayı ve sonrasında enflasyon ve yüzde 2 refah payı da alacak.

ÇALIŞMA SAATİ HAFTALIK 40 SAAT OLDU

Öte yandan 2025 yılı Aralık ayı itibariyle çalışma saati haftalık 40 saat olarak belirlendi.