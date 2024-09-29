Çalışanları ilgilendiren araştırma! İşte 10 yıl içinde yok olabilecek 8 meslek

29 Eylül 2024 16:05 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 16:05

Her yıl teknolojinin kendini yenilemesi ve yapay zeka kullanımın artmasıyla araştırmacılar yok olabilecek meslekleri araştırdı. Günümüzde hangi sektörlerin çöküş aşamasına geldiği merak edildi.Yaklaşık 10-20 yıl içinde kaybedeceğimiz 8 meslek belli oldu. İşte detaylar...

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Dünyada gelişen yeni teknoloji birçok sektörü olumsuz etkilemeye başladı. Yapay zeka denemelerinin de ortaya çıkmasıyla bazı meslekler kayboluyor. Otomobil-ulaşım, yayıncılık, çağrı merkezi gibi birçok alan kaybolmaya yüz tutuyor. Dünyada 10 veya 20 yıl içerisinde yapay zeka uygulamalarının artmasıyla en çok etkilenecek 8 sektör merak edildi.

Araştırmacıların ayrı ayrı hazırladığı listede yapay zeka 86 mesleği tamamen etkilenenler arasında sıralarkan araştırmacılar 8 mesleği bu sınıfta sıraladı.

Araştırmacılara göre yüzde 100 etkilenecek olanlar:

Matematikçiler

Vergi müşavirleri

Finansal analizciler

Yazarlar

İnternet arayüz tasarımcıları

10 YIL İÇİNDE YOK OLABİLECEK 8 ENDÜSTRİ

1. Teslimat ve Taksi Şoförleri

Teknoloji şirketlerinin 15 yıl önce otonom araçları test ettiği öne sürülüyor. Otonom araçlar gelişmeye devam ediyor ve 10-20 yıl içinde bazı projelerde kullanılacağı belirtiliyor. Güvenlik testlerinin de sağlanmasıyla robot otomobiller taksicilere zor günler yaşatabilir.

2. Seyahat Acenteleri

Acenteler genelde gelir durumu yüksek olan vatandaşların kolay yoldan tüm kriterleri tamamlayabileceği danışmanlar oluyordu ancak orta gelirliler de seyahat işlemlerinde acenteleri tercih etmeye başladı. Artık online üzerinden işlemlerin çoğalması ve danışmanlığın artması acentelerin önüne geçebilir.

3. Gazete ve Dergi Yayıncılığı

10-20 yıl içerisinde prestij ve nostalji olarak düşünülebilir. Teknolojinin gelişmesi, internetin hızlı bir şekilde bilgi akışı sağlaması bu mesleğin önüne geçebilir. Gazeteci olmayan birçok kullanıcı da sosyal mecralarda bir durumu veya bilgiyi paylaşabiliyor.

4. Kömür Enerjisi ve Madenciliği

ABD Kariyer Enstitüsü, kömürü en hızlı gerileyen beşinci sektör olarak sıraladı. Fosil yakıtlar arasında bile çok fazla temiz enerji alternatifi var.

5. Veri Girişi

Neredeyse her noktanın dijital olarak toplandığı ve yapay zekanın bunları anında bir araya getirip analiz edebildiği bir dünyada, şirketlerin verileri manuel olarak girmeleri için insanlara ödediği ücret tarihe karışabilir.

6. Alt Seviye Müşteri Desteği

Bazen müşterilerin bilgili bir insanla konuşması gerekecektir. Ancak AI arayüzleri daha akıllı ve daha insani sesler çıkardıkça, insanlar ve şirketler arasındaki etkileşimin ilk seviyesini giderek daha fazla ele geçireceklerdir.

7. Düşük Seviyeli Hukuki Araştırma

Yapay zeka hukuk mesleğindeki beyaz yakalıları da etkiliyor. Yapay zekalar daha akıllı ve daha güvenilir hale geldikçe, yasal veri tabanlarını anında tarayıp dava hukuku, emsaller, örnekler ve diğer yasal araştırmaları ortaya çıkarabilecekler.

8. Serbest Yazarlık

Yapay zeka verileri iyi bir şekilde sentezleyebilir ve yazımı gelişmeye devam edecektir. Ancak hiçbir miktarda veri birinci elden deneyimin yerini tutamaz ve çoğu "yeni" içerik yaşanmış deneyimlerden öğretmek yerine eski içerikleri yeniden birleştirerek geldiğinde bir kaybı temsil eder.