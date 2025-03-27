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 | İrem Çınar

Çalışanların çoğu bilmiyor! İş yerinde bunlar oluyorsa kıdem tazminatına hak kazanıyorsunuz: SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yayımladığı köşe yazısında, çalışanların maaşlarının düzenli olarak ödenmemesi halinde haklı fesih hakkını nasıl kullanabileceklerini ve bu süreçte izlenmesi gereken önemli adımları detaylı bir şekilde anlattı.

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KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 11:40

Çalışanların haklarını koruma konusunda uzman isimlerden biri olan Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'nde yayımlanan köşe yazısında işçi hakları ve kıdem tazminatıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Erdursun, çalışanların hangi durumlarda haklı fesih yapabileceklerini ve bu süreçte izlemeleri gereken adımları detaylı bir şekilde anlattı.

KIDEM TAZMİNATI VE HAKLI FESİH SÜRECİ

Erdursun, kıdem tazminatının özel sektör çalışanlarına, işten çıkarıldıklarında veya haklı sebeplerle işten ayrıldıklarında ödendiğini belirtti. Çalışanın en az bir yıl aynı işyerinde çalışmış olması gerektiğini vurgulayan uzman, kıdem tazminatının hesaplanmasının brüt maaş üzerinden yapıldığını ancak bu tutarın bir tavan sınırı bulunduğunu ifade etti. 30 Haziran 2025'e kadar kıdem tazminatı tavanının 46 bin 655,43 TL olduğunu açıkladı.

MAAŞI DÜZENLİ ÖDENMEYEN ÇALIŞANLARA UYARI!

Erdursun, işverenin maaşları zamanında ödememesinin çalışanlara haklı fesih hakkı kazandırdığını söyledi. Bu durumda işçilerin noter aracılığıyla fesih bildirimi yaparak iş akdini sona erdirebileceğini belirtti. Eğer işverenle anlaşmazlık yaşanırsa çalışanların, haklarını korumak adına zorunlu arabuluculuk sürecine başvurmaları gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca, maaş ödemelerinde yaşanan aksaklıkların sadece özel sektör çalışanlarını değil, belediye çalışanları ve emekli olduktan sonra çalışanları da etkilediğini belirten Erdursun, bu gruptaki çalışanların da aynı haklardan yararlanabileceğini vurguladı.

EMEKLİ MAAŞLARINA HACİZ UYGULAMASI

Özgür Erdursun, yazısında emekli maaşlarına yönelik haciz işlemleriyle ilgili de önemli bilgiler paylaştı. Emekli maaşlarının yalnızca belirli borçlar için haczedilebileceğini ifade eden Erdursun, bunun da ancak kişinin açık rızasıyla gerçekleşebileceğini belirtti.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 yıllık kıdem tazminatı ne kadardır?
Kıdem tazminatı, çalışanın işyerinde çalıştığı her bir yıl süresi için, brüt ücretin 30 günlük tutarıdır. 30 günlük ücret; normal ücret ve çalışanın aldığı diğer menfaatlerden oluşur. Kaç yıl çalışmış ise en son aldığı brüt ücret ile çalıştığı yıl çarpılır.
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