Çalışma saatleri düşüyor uyanık işverenler pusuda bekliyor! İşte değişecek mesai saatlerinin maaşlara etkisi

19 Ağustos 2024 14:21 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 14:55

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma saatlerinin kısaltılması, uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma için teknik çalışmalara başladı. işçileri heyecanlandıran gelişme birçok soruyu da beraberinde getirdi. Olası yasal değişikliğin esnek çalışmanın önünü açıp açmayacağı, birden fazla işte çalışıp gelir artırmaya olanak sağlayıp sağlamayacağı ve değişen mesai saatleri maaşlara yansıyıp yansımayacağı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz merak edilenleri cevapladı.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞÜYOR

Milyonlarca işçiyi sevindiren haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi.

Çalışma saatleri 40 saate düşürülecek haberleri heyecanlandırdı. Çalışanları ilgilendiren 'mesai saati' kararı yolda.

Ücretlerden çalışma saatlerine, esnek çalışmaya, haftalık ve yıllık izne kadar birçok başlıkta yeni düzenleme bekleniyor.

Uzaktan, kısmi, platform gibi yeni nesil esnek çalışma modelleri getirilecek.

Ancak en çok merak edilen konular olası yasal değişikliğin esnek çalışmanın önünü açıp açmayacağı, birden fazla işte çalışıp gelir artırmaya olanak sağlayıp sağlamayacağı ve değişen mesai saatleri maaşlara yansıyıp yansımayacağı oldu.

Değişen mesai saatleri maaşlara yansır mı, sorusuna Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz TGRT Haber TV'de cevap verdi.

MESAİ SAATLERİ DEĞİŞİYOR

Emin Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;

"Haftalık olarak kamuda 40 saat, Deniz İş Kanunu'nda haftalık 48 saat, yeraltı çalışmalarda haftalık 37,5 buçuk saat, özel sektörde ise 45 saat çalışma kuralı var.

Burada Deniz İş Kanunu'nda haftalık 48 saat ve özel sektörde ise 45 saatlik mesai saatinin 40 saate indirilmesi gündemde. Çalışmalar dönem dönem kamuoyuyla da paylaşılıyor. Kanunda çeşitli değişiklikler bekleniyor. 4857 sayılı İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu bunların hepsi birleştirilip tek ve sade bir hale getirilmesi planlanıyor. Adının da Türk İş Kanunu olması bekleniyor.

HAFTALIK İZİNLER DEĞİŞECEK Mİ?

Özel sektörde haftalık 45 saati doldurduğunuz zaman bir günlük izin hakkı var. Bunda değişikliğe gidilebilir. Burada haftada 4 gün çalışma 3 gün tatil ile ilgili şu kıstas var.

Burada çalışma saati düşmüyor. Günlük 7 buçuk saat çalışılıyorsa 4 günlük çalışmada 2 fazla çalışılıyor. 4 günde 2 saati çarptığımızda 8 saat oluyor. Haftanın son günü olan cuma günü dışa çıkmış oluyor. Devamında ise cumartesi pazar tatil olarak edilebilir.

DEĞİŞEN MESAİ SAATLERİ MAAŞLARA YANSIR MI?

Çalışma saatleri kısaldığı zaman ücretlerde kesinlikle bir değişiklik olmayacak. 4 gün çalışma 3 gün tatil kıstasını dünyada birçok ülke uyguluyor. Ancak bazı uyanık işverenler bunu bahane ederek ücretleri kısıtlama yoluna giderse bunun dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir yaptırımı olacaktır. Ciddi para cezaları söz konusu olabilir. Herkes buna uyduğu takdirde işverenlerin bu uyanıklığı yapma imkanları olmayacaktır.

KİŞİ BİRDEN FAZLA İŞTE ÇALIŞABİLİR

Özel sektörde çalışan bir kişi saatlerin düşmesiyle birden fazla iş yerinde çalışabilir. Bir tarafta tam zamanlı bir tarafta kısmi zamanlı çalışabilir. Yeni çalışma modelleri buna olanak sağlıyor. İnsanlar bu şekilde gelir ve refah seviyesini artırabilir."