Çalışma saatleri kısalıyor mu? Esnek çalışma modeli açıklanacak: İş hayatı sil baştan

15 Ocak 2025 13:48 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 14:06

Esnek çalışma modeline dair detaylar geliyor. Yeni sistemin ayrıntıları belli oldu. Hükümet kamuda esnek çalışma modelini ayrı ayrı formüllerle ayrıştırdı. Esnek çalışmada iş dünyasının ihtiyaçları da dikkate alınarak uygulamaya geçmeye hazırlanıyor. Çalışmalarda dünya örnekleri de masaya yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, esnek çalışma modelinin de önümüzdeki günlerde paylaşılacağını açıkladı.

Esnek çalışma modeli çalışmaları devam ediyor. ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni sistemi "Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. .Hükümet, ücretten, çalışma saatine, esnek çalışma modelinden, haftalık ve yıllık izne kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapmak için kolları sıvadı.

ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ İÇİN SON VİRAJ

Esnek çalışma modelleri, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistem olarak biliniyor. Hükümet 4 farklı modelde çalışmalara başladı. Esnek çalışma sisteminin detayları belli oldu.

ÇALIŞMA SAATLERİ​ KISALACAK MI?

Sabah’ın haberine göre, yeni modelde çalışma saatlerinin kısaltılması amaçlanıyor. Haftalık çalışma saatinin de 40 saate düşmesi planlanıyor. Bu sistemde iş ve özel hayat dengesi daha rahat kurulacak. İş Kanunu'nda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler hayata geçmeye hazırlanıyor.

Sistemle hem sigorta hem de çalışmada süreklilik sağlanmasına ilişkin güvenceleri sağlanacak. Esnek çalışma modeli nedeniyle gelirlerinin düşmemesi konusunda da tedbirler hayata geçecek.

ESNEK ÇALIŞMADA 4 MODEL

Hükümet kamuda esnek çalışma modeli için,

uzaktan çalışma modeli,

kısmi çalışma modeli,

değişken zamanlı çalışma modeli,

akademik eğitim amaçlı çalışma modeli ele alacak.

Özellikle imalat sektöründe şirketlerin yarım gün ve tam gün çalıştırma ihtiyaçları olabileceği göz önünde bulundurulacak. Esnek çalışma modelinde, gün ve saat kısaltma üzerinde duruluyor. Saat kısaltma uygulaması daha ağır basıyor. 45 saat olan haftalık çalışma süresinin ilk etapta 40 saate düşürülebileceği ifade edildi.