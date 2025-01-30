Çalışmadan emekli olma fırsatı! Başvuru şartları belli oldu

30 Ocak 2025 07:47 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 07:59

Çalışmayan gençlere dahi emeklilik yolu açıldı. 18 yaşını dolduran herkese sosyal güvence hakkı doğdu. Gençler, prim ödeyerek emeklilik şansı yakalayabilecek. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...

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Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemine göre emekli olabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Bunlardan biri de prim ödemesi. Ancak, çalışmadan da isteğe bağlı sigorta ile prim ödemek mümkün.

EMEKLİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşını dolduran herkes, isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekliliğe ilk adımı atabiliyor. Bu uygulama gençler için de büyük avantaj sağlıyor. Hem sosyal güvence kazanıyor hem de geleceğe yatırım yapmış oluyorlar.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye’de ikamet edenler ve sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları; zorunlu sigortalı olacak şekilde çalışmayanlar, ayda 30 günden az çalışanlar ya da tam gün çalışmayanlar ve emekli olmayanlar bu sistemden faydalanabiliyor.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

İlk kez isteğe bağlı sigortalı olacak kişiler, "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikamet ettikleri yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine başvurabiliyor.

PRİM ÖDEMESİ NE KADAR? İsteğe bağlı sigorta primleri, prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında belirleniyor. Sigortalının tercih ettiği aylık kazancın %32’si prim olarak ödeniyor. Bunun %20’si emeklilik sigortası, %12’si ise genel sağlık sigortası primini kapsıyor. 2025 yılı için en düşük prim ödemesi 8.321 TL olarak belirlendi.

SİGORTA NE ZAMAN SONA ERER?

İsteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi için prim ödemesinin durdurulması gerekiyor. Bunun yanı sıra; emeklilik aylığı bağlanması, ölüm ya da kişinin kendi isteğiyle sigortasını iptal ettirmesi durumlarında sigortalılık sona eriyor.

PRİM ÖDEMESİ AKSARSA NE OLUR?

Sigortalılar, 12 ay içinde prim ödemelerini gecikme faizi ile birlikte yatırabilir. Ancak 12 ay geçtikten sonra geçmiş döneme ait primler ödenemez.

NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Sadece isteğe bağlı sigorta ödeyenler için en az 5.400 prim günü (15 yıl) gerekiyor. Daha önce çalışmış olanlar, eksik kalan primlerini isteğe bağlı sigorta ile tamamlayarak emekliliğe hak kazanabiliyor.