Çalışmayan ev hanımları 12 bin 500 TL ödeme alacak! Başvurular alınmaya başlanacak

26 Ağustos 2024 14:41 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 15:17

İslam Memiş yatırım tercihini açıkladı! "Bugün 1 milyon liram olsa..."

İslam Memiş yatırım tercihini açıkladı! "Bugün 1 milyon liram olsa..."

Ev hanımlarına emeklilik için gözler yeni torba yasaya çevrildi. Yasa kapsamında ev hanımları emekli olabilecek. Emeklilik reformu ile çalışmayan ev hanımları 12.500 TL aylık maaş alacak. Yeni emeklilik sistemindeki düzenlemelerle beraber ev hanımlarına da sosyal güvence hakları tanınacak.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK YOLU

Emeklilik reformu için geri sayım başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi ile Torba Yasa’nın onaylanması halinde emeklilik başvuruları alınmaya başlanacak. Böylece ev hanımları aylık 12.500 TL’ye kadar emekli maaşı alabilecek.

Sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklikler içeren yeni düzenleme ile ev kadınlarına emeklilik dönemlerinde ekonomik güvence verilecek.

Ev hanımlarına emeklilik sisteminde sistem primlerinin üçte birini devlet karşılayacak.

12.500 TL AYLIK MAAŞ ALACAKLAR

TBMM’de görüşmeleri başlayan torba yasa teklifinin en geç Ekim ayında onaylanması bekleniyor.

Yasa onaylanırsa ev kadınları devlet primlerin geri kalan kısmını üstlenerek sosyal güvenlik sistemine dahil olacak.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE PRİM DESTEĞİ

Çocuk sayısına bağlı olarak prim desteği sağlanacak ve erken emeklilik hakkı tanınacak.

Yeni sistemin ilk bölümde hiç sigortası olmayan, ya da bu güne kadar çalışma imkanı bulamamış ev kadınlarına sosyal güvence sağlanacak.

Ardından çocuk sayısına bağlı olarak prim desteği sağlanacak ve erken emeklilik hakkı tanınacak.

Son olarak çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi ile hem yaş şartı hem de prim desteği verilecek. Anne ne kadar fazla prim kazanmış ise yaş şartı da o kadar geriye gidecek.