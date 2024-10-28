Özgür Erdursun'dan emekli maaşı uyarısı! Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu, yükseliyor mu?

28 Ekim 2024 17:22 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 17:23

Prim gün sayısı, yaş, sigortalık süresi de emekli maaşını etkiliyor. Çalıştıkça emekli aylıkları düşer mi yükselir mi, sorusu ise birçok vatandaş tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Her ay prim yatırdıkça emekli maaşı belirlenen vatandaşlar için SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan kritik uyarılar geldi. Yüksek emekli maaşı almak için yapılacakları anlattı.

Çalışma hayatının içinde yıllarca çalışan vatandaşlar sonrasında ne kadar emekli aylığı bağlanacağını merak ediyor. Emekli aylığı yıllarca çalışma karşılığında sosyal güvenlik kurumu tarafından işverenle beraber maaştan kesilen tutarlarla sosyal güvenlik kurumuna yatırılıyor. Primler ödeniyor. Prim gün sayısı, yaş, sigortalık süresi de emekli maaşını etkiliyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşı için önemli uyarılarda bulundu.

ÇALIŞTIKÇA EMEKLİ AYLIĞINIZ YÜKSELİYOR MU?

Özgür Erdursun'un açıklamaları şöyle;

"Emekli aylığı belirlenirken en önemli faktörlerden bir tanesi sizin kaç lira brüt aylıkta çalıştığınızdır. Asgari ücret ve asgari ücretin 7,5 katına kadar prime esas kazançla yani brüt rakamla sosyal güvenlik kurumuna sizin için işvereniniz bildirimlerde bulunuyor. Bugün ülkemizde milyonlarca kişi 150.000 liraya kadar prime esas kazançları bildiriliyor. Peki bu bildirimlerin size ne yararı var?

Aylık bazda birisi asgari ücretle çalışıyorsa emekli aylığına olumlu bir etkisi yok. Hatta geçmişteki primlerinden emekli aylığı 25 - 30 lira

aylık bazda düşer. Asgari ücretin iki kat ve üstünde çalışanların emekli aylıklarında aylık bazda yükselmeler olur. Asgari ücretin iki katı brüt 40.000 lirayla çalışıyorsanız yaklaşık 80 lira, asgari ücretin 3 katıyla brüt 60.000 lirayla çalışıyorsanız 150 - 160 lira, asgari ücretin 4 katıyla yani 80.000 lira şu anda brütünüz varsa emekli aylarınız aylık bazda 200 - 220 lira, asgari ücretin 5 katı brüt 100.000 lirayla çalışan kişinin o 100.000 lirasının emekli aylığına katkısı 260 - 280 lira civarında olacak. Asgari ücretin 7,5 katı tavanla çalışıyorsunuz en yüksek rakam 150.000 lirayla 400 - 450 lira size katkı sunacak.

PRİM YATIRDIKÇA EMEKLİ MAAŞI BELİRLENİYOR

Her ay prim yatırdıkça emekli aylığınız belirleniyor ama sadece bu durum sizin emekli aylığınızı belirleyen faktör olmuyor. Bir de bunun dışında sizin sistemde görmüş olduğunuz emekli aylığınız yılda iki kere 1 Ocak'ta ve 1 Temmuz'da son 6 aylık enflasyon farkı değerinde arttırılıyor. Fakat yıl atlarken örnek veriyorum 2024'den 2025'e girerken aynı zamanda sizin sistemde 2024'te görmüş olduğunuz emekli aylığınız güncelleniyor. Bu güncellemede geçmişte enflasyon yüksek sonrasında düşükse mesela 2023'te

enflasyon yüksek ama 2024'te enflasyon düştüyse sizin sistemden her ay prim yatırıldıktan sonra aylık bazda yatırılan primlerin katkısı olmasına rağmen 2025'te girerken emekli aylığınız düşüyor.

EMEKLİLİĞİNİ 2025'E BIRAKANLAR DEZAVANTAJLI OLACAK

Yüksek rakamlarla çalışsanız dahi enflasyonun düştüğü dönemlerde sizin sistemde görmüş olduğunuz belli bir değere ulaşmış aylığınız da düşüyor. Bu nedenle bu konuyla ilgili de biz bir çalışmanın yapılması gerektiğini ifade etmiştik. Çünkü 2024'te emekli olamayıp emekliliğini 2025'te bırakanların emekli aylıklarında % 30 % 33 arasında kayıp yaşanacak. Biz emekli olacak olan kişilere emekli olun ya da emekli olmayın diyemeyiz. İstiyorlarsa istedikleri zaman gidip emekli olabilirler ama biz çalışmalarını öneriyoruz. Yüzde 33'lük bir fark uzun yıllar telafi de edilemez. Bu nedenle de burada bir yasal düzenlemeye ihtiyacı gerek.

ENFLASYON DÜŞMÜŞSE MAAŞINIZ DA DÜŞECEK

Brüt rakamları yüksekse çalışırken emekli aylığınız artıyormuş gibi gözükse de geçmiş yıla göre enflasyon düşmüşse sizin bu artışların aslında çok da bir anlamı kalmıyor çünkü güncelleme katsayısı ile beraber artmış halinin bile çok altında bir aylığa düşüyor.

Emekli olmak istemeyen yüksek rakamlarla çalışıp daha sonraki yıllarda emekli olmak isteyen kişilerin ileride daha iyi emekli aylığı alırım diyen kişilerin de emekli aylıklarında düşmelere neden olan güncelleme katsayısı emekli aylığı hesaplama sistemleri nedeniyle de daha çok kişiyi emekliliğe sevk eden maalesef bir sistemimiz var. Bizim sistemimiz çalışmayı değil emekli olmayı özendiren bir sistem maalesef. 2024'te emekli olanlar avantajlı emekliliğini 2025'te bırakanlar dezavantajlı olacaklar."