Çanakkale feribot ücretleri büyük zam aldı! GESTAŞ bilet fiyatları ile ilgili açıklama yaptı

26 Ağustos 2024 13:38 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 13:47

Her yıl milyonlarca vatandaşın kullandığı Çanakkale Boğaz ve Adalar feribot hattı gelen büyük zamla gündeme oturdu. Yapılan yüzde 40 oranındaki ücret zammı sonrası Geyikli-Bozcaada hattı otomobil fiyatı gidiş-dönüş 1590 TL'ye yükseldi. Faribot hattının işletmecisi GESTAŞ zam sonrası tepkilerin odağına otururken şirketten açıklama geldi.

Yapılan açıklamada zamma gerekçe olarak maliyet artışı gösterilirken, özellikle en çok tepkiyi çeken Bozcaada hattındaki fiyat artışına ilişkin bilgi paylaşıldı.

TEK YÖN 795 LİRA

Maddeler halinde yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz tarafından yürütülen deniz ulaşımında artan maliyetler göz önüne alınarak, 24.08.2024 tarihinden geçerli olmak üzere bütün hatlarda ücret tarifelerinde yüzde 40 artış yapılması zarureti hasıl olmuştur.

Geyikli-Bozcaada hattı otomobil fiyatı 570 TL iken, 24 Ağustos 2024 tarihindeki yeni fiyat tarifesinde 795 TL olarak güncellenmiştir.

FERİBOT YAYA ÜCRETLERİ ZAMLANMADI

Ayrıca, 24.08.2024 tarihi itibariyle tüm hatlarımızda geçerli olan yeni ücret tarifesinde, yaya geçişlerindeki tüm fiyatlar sabit kalmış, yaya yolcu bilet fiyatlarına artış uygulanmamıştır.

Özellikle adalarda ikamet eden vatandaşlarımıza sunulan ' yüzde 50 indirimli geçiş avantajı' aynen korunmuştur. (Adakart geçiş ücreti 397,50 TL olmuştur.)"

GEYİKLİ-BOZCADA FERİBOT ÜCRETLERİ