10°
Ekonomi
CANLI! TOKİ Nevşehir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: Nevşehir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Nevşehir kura çekimi canlı izle ekranı, yoğun ilgi görüyor. 500 bin konut kampanyasında hak sahipleri belirleme kura çekimleri devam ediyor. TOKİ Nevşehir’de 2.368 kura çekimi bugün saat 11.00’da başlayacak. TOKİ Nevşehir kura çekimi canlı yayını Youtube üzerinden, noter huzurunda yapılacak. Nevşehir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ise talep.toki.gov.tr adresi üzerinden asıl/yedek olarak sorgulanabilecek. T.C. kimlik numarasıyla e-Devlet üzerinden kuraya katılanlar sorgulama işlemi yapabilecek. Nevşehir’de en fazla konut merkez bölgesine (600) inşaa edilecek. TOKİ Nevşehir kura sonuçları kazananları ise belirlenen tarihlerde başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla sözleşme imzalayacak. Peki TOKİ Nevşehir kura sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Nevşehir kura çekimi sonuçları ve canlı yayını…

CANLI! TOKİ Nevşehir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: Nevşehir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?
31.01.2026
31.01.2026
TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. 31 Ocak Cumartesi günü üç ilde kura çekimi yapılacak. Nevşehir, Bartın ve Samsun şehirlerinde hak sahipleri ilçe ilçe belirlenecek. Nevşehir’de 17 farklı bölgede konut inşa edilecek. TOKİ Nevşehir kura çekimi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. TOKİ Nevşehir kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar duyuruldu. 500 bin sosyal konut kampanyasına 8 milyon 800 bin başvuru gelirken yaklaşık 3 milyondan fazla aday, başvuru şartlarını sağlamadığı için kura müracaatları reddedilmişti. TOKİ’de Nevşehir’de Ürgüp, Kozaklı, Hacıbektaş, Gülşehir, Derinkuyu, Avanos, Acıgöl, Kaymaklı ve Merkez bölgesinden başvuru yapanlar kura sonuçlarına odaklandı. Peki TOKİ Nevşehir kura çekimi canlı nasıl izlenir? İşte, TOKİ Nevşehir kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ NEVŞEHİR KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

TOKİ Nevşehir ili için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. 31 Ocak saat 11.00’da başlayacak kurayı takip etmek isteyenler ise canlı yayın bilgisine odaklandı.

TOKİ Nevşehir kura çekimi canlı yayını, TOKİ’nin resmi kurumsal Youtube hesabından canlı olarak yayınlanıyor. Kullanıcılar aşağıdakı bağlantı üzerinden doğrudan kura çekimi canlı yayınına gidebilirler.

TOKİ kura çekimi canlı yayın ekranında toplam başvuru sayısı, kura çekimlerinde hak sahibi olan adaların adı,soyadı, başvuru yaptığı kategori, çekiliş numarası gibi bilgiler yer alacak.

TOKİ NEVŞEHİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI! TOKİ Nevşehir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: Nevşehir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ NEVŞEHİR KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

TOKİ Nevşehir kura sonuçları isim listesi şeklinde duyurulacak. Kura çekimi sonuçları mail veya posta yoluyla hak sahiplerine iletilmeyecek. TOKİ Nevşehir kura sonuçları ilçe ilçe sorgulanabilecek. Talep.toki.gov.tr adresine giren kullancılar, “Başvurular” kısmı adı altından “Kura sonucu”nu işaretleyen doğrudan isim listelerine odaklanabilir. Nevşehir kura sonuçları Göreme, Kavak, Kaymaklı, Sulusaray, Acıgöl, Karapınar, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Ürgüp olarak ilan edilecek.

CANLI! TOKİ Nevşehir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: Nevşehir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ NEVŞEHİR KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ Nevşehir kura sonuçları, talep.toki.gov.tr adresinden veya alternatif olarak e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. TOKİ kura sonuçları asıl/yedek şeklinde ilan edilecek. Asıl olarak kurada adı çıkan adaylar, belirlenen takvimde başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla konut sözleşmelerini imzalayacak ve taksit ödemelerine başlayabilecek. TOKİ Nevşehir kura sonuçları SMS yöntemiyle veya farklı bir yöntemle duyurulmuyor.. TOKİ Nevşehir kura sonucu sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıdan doğrudan gidebilirsiniz.

TOKİ NEVŞEHİR İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI

MERKEZ 600

GÖREME:300

KAVAK 94

KAYMAKLI 50

SULUSARAY 43

ACIGÖL 100

CANLI! TOKİ Nevşehir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: Nevşehir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

ACIGÖL KARAPINAR 101

AVANOS 189

AVANOS ÖZKONAK 79

AVANOS TÜRELİ (ÇALIŞ) 63

DERİNKUYU 120

GÜLŞEHİR 200

HACIBEKTAŞ 100

KOZAKLI 100

ÜRGÜP 100

ÜRGÜP ORTAHİSAR 79

CANLI! TOKİ Nevşehir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: Nevşehir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

CUMARTESİ GÜNÜ ÜÇ İLDE KURA ÇEKİMİ YAPILIYOR

TOKİ 500 bin konut kampanyası kapsamında 31 Ocak cumartesi günü üç ilde kura çekimi gerçekleştirilecek. Bugün Samsun, Nevşehir ve Bartın’da hak sahipleri belirlenecek. Asıl olarak kurada yer alan adayların belirlenen tarihlerde belgeleriyle birlikte başvuru yapması gerekmektedir. Belirlenen tarihlerde başvuru yapmayan adayların yerine yedek talihliler, sırasıyla davet edilecek.

5 BİN LİRA BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK

Başvurularda asıl/yedek olarak ilan edilmeyen adaylar, başvuru ücretlerini geri alabiliyor. TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru parası, ATM’ler veya şubeler aracılığıyla alınabiliyor. Başvuru yapılan ilin kurası tamamlandıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde başvuru ücreti olan 5 bin lira iade ediliyor.

CANLI! TOKİ Nevşehir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: Nevşehir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?
#Ekonomi
