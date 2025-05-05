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 | Özge Sönmez

Cari açık düşecek mi? Bakan Şimşek TGRT Haber canlı yayınında açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TGRT Haber canlı yayınında Ankara temsilcisi Fatih Atik'in sorularını yanıtlıyor. Bakan Şimşek, Fatih Atik'in 'cari açık düşecek mi?' sorusuna "Petrol fiyatlarındaki düşüş en kritik konu. Petrol fiyatlarındaki düşüş cari açığı büyük oranda aşağıya çekecek" ifadeleriyle cevap verdi.

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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 12:59
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 13:04

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, TGRT Haber'in canlı yayın konuğu oldu. Enflasyon ve birçok konu hakkında değerlendirmede bulunan Şimşek, "Cari açık düşecek mi?" sorusuna da cevap verdi. Petrol fiyatlarındaki düşüşe dikkat çeken Şimşek, "Petrol fiyatlarındaki düşüş cari açığı büyük oranda aşağıya çekecek. Şubat ayı itibarıyla altın hariç cari açığımız yok. Türkiye'de yaklaşık 2 milyar dolarlık fazlamız var" ifadelerini kullandı.

Cari açık düşecek mi? Bakan Şimşek TGRT Haber canlı yayınında açıkladı

"PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ CARİ AÇIĞI BÜYÜK ORANDA AŞAĞIYA ÇEKECEK"

İşte Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satır başları:

"Özellikle cari harcamalarda daha verimli alanlara nasıl kaynak aktarırız buna çalışıyoruz. Gelir ayağı bizim kontrolümüzde değil. Bizim için önemli olan harcamaları kontrol altında tutmak. Car açıkta çok büyük ihtimalle son gelişmeler cari açıktaki artışı sınırlayacak. Dış talep yavaşlayacak bu ihracatı olumsuz etkileyebilir. Ama iç talepteki yavaşlama ithalatı aşağıya çekecek. Petrol fiyatlarındaki düşüş en kritik konu.

Petrol fiyatlarındaki düşüş cari açığı büyük oranda aşağıya çekecek. Şubat ayı itibarıyla altın hariç cari açığımız yok. Türkiye'de yaklaşık 2 milyar dolarlık fazlamız var. Bu da resmi altın. Biz biliyor ki net hata noksan kaynakların çıkışı bu kayıt dışı altın ithalatıyla ilişkili. Hatta mücevher adı altında altın ithalatı yapıldığını da biliyoruz. Neden altın ithal ediliyor? Yenilebilir, içilebilir bir şey değil. Portföy tercihi en önemli neden. Sermaye hesabında olması gerekiyor aslında. Dünyadaki uygulamalara da uyacağız.

Cari açık var ama altın hariç cari fazlamız var. Altın tekrar söyleyeyim, endüstride kullanılmak üzere ithal edilen, büyük oranda portföy tercihiyle ithal edilen parasal bir varlık gibi görülebilir."

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#Ekonomi
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