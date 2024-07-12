Cari açık sert düştü! Hedeflere bir adım daha yaklaşıldı

12 Temmuz 2024 10:58 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 11:35

Cari açık sert düşüş gösterdi. Ekonomi politikaları bu veriyle güven aşıladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, cari açığın milli gelire oranı düştü. Türkiye’nin cari dengesi Mayıs ayında 1,24 milyar dolarla beklentilerin altında açık verdi. Gerçekleşen sert düşüşle birlikte ekonomi hedeflerine bir adım daha yaklaşıldı.

CARİ AÇIK SERT DÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi’nde "TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı"nda dün ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Şimşek konuşmasında, "Önemli hedeflerden biri sürdürülebilir cari açık. Cari açığı endişe kaynağı olmaktan çıkartacağız. Programın en önemli hedeflerinden birisi sürdürülebilir büyümedir. Bugün net ihracat katkısının pozitife döndüğü, iç talep makul düzeyde devam etti. İyi bir büyüme patikasıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün gelen TCMB rakamları, hedefler doğrultusunda ilerlendiğini gösterdi.

Cari açığın milli gelire oranı 2023 sonu milli geliri dikkate alındığında yaklaşık yüzde 2,25'e geriledi. Cari işlemler hesabı 1,2 milyar dolar açık verdi.

ÖMER BOLAT'TAN CARİ DENGE AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Zirve noktası olan 2023 yılı Mayıs ayında 57,0 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı bir yıl sonra 31,8 milyar dolar azalarak 2024 Mayıs ayı itibariyle 25,2 milyar dolara gerilemiştir." diyerek müjdeli haberi verdi.

Ticaret Bakanı Bolat, "Küresel mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak amacıyla üretici ve ihracatçılarımızla yakın iş birliği içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

12 AYLIK CARİ AÇIK 25,2 MİLYAR DOLAR

Mayıs ayı itibariyle 12 aylık cari açık 25,2 milyar dolar düzeyine geriledi. Bir önceki ay 12 aylık cari açık 31,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.Mayıs ayında cari açıkta kayda değer bir gerileme gerçekleşti.

Mayıs ayında cari denge 1,24 milyar dolar açık verdi. Çekirdek denge olarak bilinen altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise Mayıs ayında 3,3 milyar dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Mayıs'ta 4,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 361 milyon dolar olarak kaydedildi.

Mayıs ayında resmi rezervlerde bu ay 17,6 milyar dolar net artış oldu. Mayıs ayında net hata noksan fazlası 4,5 milyar dolar oldu.