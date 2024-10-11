Cari denge ağustosta 5 yılın zirvesine çıktı!

11 Ekim 2024 11:52 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 11:55

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ağustos 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, Ağustos 2024​'te cari işlemler hesabı​ 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi. Bu rakam, Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek aylık cari fazlaya işaret ediyor. Ödemeler dengesi 2021'den bu yana da ilk kez üst üste 3 ay fazla vermiş oldu.

İLK KEZ ÜST ÜSTE 3 AY FAZLA

Söz konusu veri Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek aylık cari fazlaya işaret ederken, ödemeler dengesi 2021'den bu yana da ilk kez üst üste 3 ay fazla vermiş oldu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda 2 milyar 911 milyon dolar oldu.

Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 8 milyar 696 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 6 milyar 793 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 475 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 14 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Ağustosta doğrudan yatırımlar kaynaklı 62 milyon dolar, portföy yatırımlarında 881 milyon dolarlık net çıkış oldu.

YABANCILARIN HİSSE SATIŞI DERİNLEŞTİ

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 627 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 1 milyar 412 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; genel hükümet 2 milyar 250 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, bankalar 1 milyar 114 milyon dolar ve diğer sektörler 200 milyon dolar net borçlandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 699 milyon dolar artış kaydetti.

REZERVLER GERİLEDİ

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 786 milyon dolar artış, Türk lirası cinsinden 1 milyar 160 milyon dolar düşüş olmak üzere toplam 374 milyon dolar net azalış kaydetti.

Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 626 milyon dolar ve genel hükümet 133 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 561 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde ağustosta 2 milyar 510 milyon dolarlık net azalış oldu.