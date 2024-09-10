Cari işlemler hesabı beklenti anketi sonuçlandı! İşte ekonomistlerin tahmini
Cari işlem hesabı temmuz ayına ilişkin tahminler ekonomistler tarafından açıklandı. Ekonomistlere göre, cari işlemler hesabı temmuz ayında 749 milyon dolar fazla verdi.
Temmuz 2024 Ödemeler Dengesi verileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Eylül Perşembe günü açıklanacak. 12 ekonomistlerin katılımıyla beklenti anketine yönelik veriler belli oldu.
EKONOMİSTLER TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI
AA Finans'ın Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlere göre, cari işlemler hesabının temmuzda 749 milyon dolar fazla vermesi öngörülüyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari fazla beklentisi 213 milyon dolar ile 1 milyar 200 milyon dolar aralığında bulunuyor.
2024 YILI BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 20 milyar 414 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2024 için cari açık beklentisi 16 milyar dolar ile 27 milyar dolar aralığında yer aldı.
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, haziranda 407 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık ise 24 milyar 833 milyon dolar olmuştu.