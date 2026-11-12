CarrefourSA 12-18 Kasım aktüel broşürü 2026! Tost makinesi, blender seti, zeytinyağı, süzme yoğurt, dana pastırma ve peynir çeşitlerinde indirim

CarrefourSA marketlerinde 12-18 Kasım 2026 aktüel broşürü belli oldu. 12 Kasım Çarşamba gününden itibaren birçok ürün indirimli fiyatlar ve kampanyalarla raflardaki yerini alacak. Sweatshirtten kadın terliklerine, kapsül kahve çeşitlerinden protein barlara, kahvaltılık gevrek çeşitlerinden maya çeşitlerine kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla satışa sunulacak. Bitki ve meyve çaylarında %30 indirim fırsatı olurken 250 gramlık filtre kahve 324,90 TL, 50'li bardak poşet çay 198,95 TL, 100 gram granül kahve 389,95 TL, 700 gram kahvaltılık gevrek 194,95 TL 100 gram kuru maya 48,95 TL, 450 gram dondurulmuş ıspanak 79,95 TL 200 ml yemeklik ve sosluk krema 53,45 TL, 430 gram uzun dana sosis 449 TL olacak. İşte CarrefourSA 12-18 Kasım haftası aktüel broşürü...

12-18 KASIM AKTÜEL BROŞÜRÜ

4 L Komili Ayçiçek Yağı 399,95 TL

3 kg Bal Küpü Kristal Toz Şeker 149 TL

3 kg Yörükoğlu Yarım Yağlı Yoğurt 179,50 TL

600 g İçim Taze Kaşar Peyniri 289,95 TL

750 g Tahsildaroğlu Tam Yağlı Beyaz Peynir 269,90 TL

1 L Sek Süt 64,95 TL

900 g Eker Süzme Yoğurt 169,95 TL

500 g Muratbey Lor Peyniri 119,90 TL

430 g Pınar Dana Sosis 449 TL

1 kg M'ongen Çiftliği Tereyağı 599,95 TL

75 g Pınar Aç Bitir Hindi Salam 44 TL

80 g Apikoğlu Dana Pastırma 249 TL

200 g Eşyan Dana Kangal Sucuk 1 alana 1 bedava

2 L İçim Ayran 89,95 TL

6x180 ml Danone Disney Kakao Aromalı Süt 109,95 TL

200 ml Sütaş Yemeklik Krema 53,45 TL

Dondurulmuş ürünler ve ekmek

1 kg Superfresh Milföy Hamuru 169,95 TL

450 g Superfresh Ispanak 79,95 TL

550 g Uno Büyük Tost Ekmeği 87,50 TL

400 g Uno Denge Tam Buğdaylı Ekmek 87,50 TL

2 L Komili Ege Sızma Yumuşak Zeytinyağı 599,95 TL

500 g Filiz Makarna Çeşitleri 27,95 TL

1 kg Hasata Mardin Kırmızı Mercimek 99,95 TL

10'lu Pakmaya Hamur Kabartma Tozu 26,45 TL

100 g Pakmaya Kuru Maya 48,95 TL

10 g Pakmaya 3'ü 1 Arada Instant Maya 29,95 TL

10'lu Pakmaya Instant Maya 81,95 TL

2x25 g Pakmaya Kakao 53,90 TL

300 g Pakmaya Çikolatalı Sos 148 TL

300 g Nestle Granola Çeşitleri 194,95 TL

400 g Nestle Nesfit Çeşitleri 199,95 TL

700 g Nestle Nesquik Kahvaltılık Gevrek 194,95 TL

1 kg Nestle Nesquik Kahvaltılık Gevrek 239,95 TL

225 g Nestle Gold Flakes / Cheerios 144,95 TL

200 g Nestle Corn Flakes 89,95 TL

400 g Nestle Corn Flakes 149,95 TL

650 g Nestle Corn Flakes 187,95 TL

125 g Biscolata Mood Çeşitleri 58,90 TL

52 g Ülker Albeni Büyük Boy Bar 19,50 TL

65 g Ülker Magma Kek Çeşitleri 15,45 TL

400 g Eti Burçak Limon Kremalı Bisküvi 72 TL

68 g Eti Gong Çeşitleri 25,50 TL

50 g Trubar Protein Bar 79 TL

80 g Yupo Jelly Çeşitleri 35,95 TL

60 g Oneo Draje Şişe 59,95 TL

27 g Oneo Slims Sakız 40 TL

21 g Oneo Draje F Top Sakız 24,45 TL

22,4 g Ülker Pastil Çeşitleri 49,95 TL

10'lu Nescafe Karışım Kahve Çeşitleri 99,50 TL

100 g Nescafe Classic Eko 149,50 TL

100 g Nescafe Gold Cam Kavanoz 389,95 TL

17,6 g Nescafe 3'ü 1 Arada Gold 12,50 TL

17,6 g Nescafe 3'ü 1 Arada Yoğun 12,50 TL

425/500 g Nestle Coffee Mate 179,95 TL

10'lu Starbucks By Nespresso Kapsül 229,50 TL

10'lu Starbucks By Nespresso Kapsül Kahve 259,50 TL

100 g Starbucks Türk Kahvesi 1 alana 1 bedava

500 g Jacobs Çekirdek Kahve Çeşitleri 599 TL

250 g Jacobs Monarch Filtre Kahve 324,90 TL

20'li Lipton Mini Dem Earl Grey 129,95 TL

20'li Lipton Mini Dem Yellow Label 129 TL

50'li Lipton Bardak Poşet Çay 198,95 TL

6x1 L Erikli Su 159,50 TL

1,5 L Coca-Cola / Fanta / Sprite 65 TL

1,5 L Fuse Tea Soğuk Çay 65 TL

250 ml Nescafe Xpress Soğuk Kahve 60 TL

200 ml Dimes Nektar / İçecek 16,50 TL

1 L Cappy Pulpy 62,50 TL

500 ml Gorilla Enerji İçeceği 50 TL

7,5 kg Omo Sık Yıkananlar Toz Deterjan 349,95 TL

1.440 ml Bingo Soft Yumuşatıcı 159,95 TL

1.480 ml Omo Express Fresh Sıvı Deterjan 249,95 TL

3.240 ml Domestos Ultra Çamaşır Suyu 219,95 TL

2,5 L Asperox Yüzey Temizleyici 129,95 TL

Porçöz Banyo ve Mutfak Sprey Fırsat Paketi 179,95 TL

Parex Tinny Temizlik Seti 699,90 TL

Parex Güçlü Çöp Torbası 49,90 TL

Molfix Fırsat Paketi 334,95 TL

Arzum AR2078 Neogril Izgara ve Tost Makinesi 3.699 TL

Arzum AR1167 Star Multi Blender Set 2.799 TL

4'lü Tivoli Spatula ve Servis Gereci 200 TL

Tivoli Yuvarlak Cam Sunum Tabağı 80 TL

Loft Nakışlı Sweatshirt 999,90 TL

Trizone Kadın Terlik 100 TL

NBB Kadın İp Askılı Atlet 99,99 TL

48'li Lipton Demlik Poşet Çay Çeşitleri %25 indirim

500 g Lipton Dökme Çay Çeşitleri %30 indirim

Lipton Bitki ve Meyve Çay Çeşitleri %30 indirim

Tchibo Kapsül Kahve Çeşitleri 3 al 2 öde

600 g Balparmak Süzme Çiçek / Çam Balı 573,95 TL



Fersan Sirke, Sos ve Turşu Ürünleri %40 indirim

3x75 g Superfresh Ton Balığı Ürünleri %35 indirim

Heinz Ketçap, Mayonez ve Sos Çeşitleri %25 indirim

60 g Kellogg's Granola Çeşitleri 3 al 2 öde

Paşa Kuruyemiş Çeşitleri 3 al 2 öde

100 g Schogetten Çikolata Çeşitleri %50 indirim

Spelly Konserve ve Pouch Mama Çeşitleri %25 indirim

315 g Züber Fıstık Ezmesi Çeşitleri 274,95 TL

600 g Balparmak Süzme Çiçek / Çam Balı 573,95 TL

60 g Kellogg's Granola Çeşitleri 3 al 2 öde

100 g Starbucks Türk Kahvesi 1 alana 1 bedava

