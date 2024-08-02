Çarşı pazarda en çok pahalanan ürün belli oldu! Fiyatı yüzde 53,34 arttı

02 Ağustos 2024 13:16 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 13:21

Otomotiv sektörü yine zirvede! En çok ihracat yapılan ülke belli oldu

Otomotiv sektörü yine zirvede! En çok ihracat yapılan ülke belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladığı raporunu yayımladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 111'inin perakende fiyatında artış görüldü. İstanbul'da 49 ürünün fiyatı düştü, 82 ürünün fiyatında ise herhangi bir değişim olmadı.

FİYATI EN ÇOK ARTAN LİMON OLDU

Yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon çarşı pazarda fiyatı en çok artan ürün oldu. Temmuz ayında limon fiyatları yüzde 53,34 artış gösterdi.

Fiyatlar, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubundaki yardımcı okul kitaplarında yüzde 50,51, konut harcamaları grubundaki elektrikte yüzde 38, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan taze fasulyede yüzde 33,31 arttı.

Sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubundaki röntgen çekimi ücreti yüzde 23,66, laboratuvar tahlil ücreti yüzde 23,61 ve hastane ameliyat ücreti yüzde 22,68 artış gösterdi.

FİYATI EN ÇOK AZALAN ÜRÜN KADIN BLUZU OLDU

Temmuzda fiyatı en çok azalan ürün yüzde 18,31 gerileme ile kadın bluzu oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, çocuk giyimi alt grubunda yüzde 13,14 ile çocuk bluzu, kadın giyimi alt grubunda yüzde 10,24 ile etek, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yüzde 10 ile erik, kadın giyimi alt grubunda yüzde 9,73 ile elbise, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yüzde 8,73 ile kavun, yüzde 8,10 ile patlıcan ve yüzde 7,44 ile armut olarak kayıtlara geçti.