Çay alım fiyatını beğenmediler, tabuta koyup sokak sokak gezdirdiler

24 May 2024 11:19 - Güncelleme : 24 May 2024 11:26

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2024 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 17 lira olarak belirledi. Üreticinin destekleme bedeliyse kilogram başına 2 lira oldu. Yani üreticinin çaydan kilogram başına 19 lira kazanacağı kesinleşti. Fakat bu durum çay üreticisini tatmin etmedi.

ÇAYI TABUTTA GEZDİRDİLER

Rize’de çay taban fiyatlarının açıklanmasının ardından çay üreticileri, tabuta doldurdukları yaş çayı sokak sokak omuzlarında taşıyarak eylem yaptı.

ÜRETİCİLER YAŞ ÇAY ALIM FİYATINA TEPKİLİ

Yaş çay taban fiyatının destekleme ile birlikte 19 TL açıklanmasının ardından çay üreticileri Rize’nin Fındıklı ilçesinde düzenledikleri yürüyüşle açıklanan fiyata tepki gösterdi.

Fındıklı Ziraat Odası tarafından düzenlenen yürüyüşe siyasiler, STK’lar ve vatandaşlar katıldı. Eylemin başlangıç noktasına çuvallarla getirilen yaş çay bir tabutun içerisine döküldü. Vatandaşlar, istiflenen çay doldu tabutu omuzlarında sokak sokak taşıdı.

Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy yaptığı açıklamada, "Emeğimize saygı istiyoruz. Biz alnımızın teriyle kazanarak çocuklarımıza iyi bir gelecek inşa etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.