Cebinde 100 bin lirası olan yaşadı devlet arsa satışı yapıyor! 210 arsa 24 ay vadeyle satışa çıkacak

17 Temmuz 2024 15:57 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 15:56

Arsa ve arazi almadan önce sakın bunu yapmayın! 4 önemli püf noktası var

Arsa ve arazi almadan önce sakın bunu yapmayın! 4 önemli püf noktası var

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Van'da 210 adet arsa satışa çıkarıldı. Gevaş, İpekyolu, Tuşba’da satışa çıkan yerler tapulu yatırım gücü yüksek yerler olacak. 210 muhtelif arsa, yatırım yapmak ve evini yapmak isteyenler için avantajlı şartlarla satılacak.

BAKANLIK 210 ARSAYI SATIŞA ÇIKARACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Van’da merkezi konumda olan 210 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor.

Yüzde 25 peşin, 24 ay vade ile satılacak arsalar açık artırma ile sahiplerini bulacak. 100 bin lirası olan açık artırmaya katılabilecek.

Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı sunulacak. Arsalar konut, Ticaret alanı olarak kullanılabilecek.

AÇIK ARTTIRMA TARİHİ BELLİ OLDU

Açık arttırma 25 Temmuz 2024 Perşembe saat 10.30'da düzenlenecek.

T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya-Ankara ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz Ardıç Kültür Merkezi Tuşba-Van'da yapılacak.

Müzayedelere çevrimiçi katılım da sağlanabilecek. Açık artırmaya internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

TEMİNATI ÖDEMELERİ IBAN'A YAPILACAK

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatını toplantı öncesinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR81 0001 2009 8780 0010 2612 24) numaralı TL hesabına ödeyecek.

BAKANLIK TARAFINDAN SATIŞA ÇIKACAK ARSALAR

Bedeli 1.000.000 Türk Lirası'na kadar olan gayrimenkuller için 100.000 Türk Lirası,

Bedeli 1.000.001 ile 2.500.000 Türk Lirası'na kadar olan gayrimenkuller için 250.000 Türk Lirası,

Bedeli 2.500.001 ile 5.000.000 Türk Lirası'na kadar olan gayrimenkuller için 500.000 Türk Lirası,

Bedeli 5.000.001 ile 12.000.000 Türk Lirası'na kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 Türk Lirası,

Bedeli 12.000.001 ile 30.000.000 Türk Lirası'na kadar olan gayrimenkuller için 3.000.000 Türk Lirası,

Bedeli 30.000.001 Türk Lirası ve üstünde olanlar için 10.000.000 Türk Lirası,

Van, İpekyolu ilçesi Kevenli mahallesinde 443.11 metrekarelik alan 100 bin TL teminat bedeli ile,

Van, Gevaş ilçesinde Hasbey mahallesinde 2152.07 metrekarelik alan 250 bin TL teminat bedeli ile,

Van Tuşba ilçesinde Abdurrahmangazi mahallesinde 397.48 metrekarelik alanda bulunan arsa 250 bin TL teminat bedeli ile satışa çıkacak.