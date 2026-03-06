Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Cebinizdeki altın bu yaşanan olaylardan nasıl etkilenecek? Filiz Eryılmaz'dan Türkiye için çok kritik Mart ayı uyarısı

Mart 06, 2026 15:16
1
Yatırımcılar, ABD, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları altın

Yatırımcılar, ABD, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın verdiği cevaplar nedeniyle oluşan jeopolitik gerilimi ve bunun özellikle petrol fiyatları üzerinden piyasalara yansımasını yakından takip ediyor. Ancak altın ve gümüş gibi değerli metaller yatırımcının beklediği tepkiyi veremezken, petrol fiyatları ise uçuşa geçti. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı bir televizyon kanalında yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu.

2
altın doğal gaz petrol

Piyasalarda haber akışlarına bağlı olarak ani ve hızlı değişimler yaşandığını ifade eden Eryılmaz, "Jopolitik risklerde olumsuz haberler hızlı bozulmaya, olumlu haberler ise hızlı toparlanmaya yol açar. Bu süreçte bu hareketlerin biraz daha güçlü hissedildiği görülüyor" dedi.
 

3
petrol fiyatları

"Piyasadaki ana nabzı petrol fiyatları belirliyor. Piyasanın temel kaygısı, çatışmanın bölgesel genişlemesinden çok petrol fiyatlarının yükselmesi. Çünkü petrol fiyatlarının artması başta ABD olmak üzere birçok ülkede enflasyonu yukarı çeker. Enflasyon yükseldikçe de özellikle Fed gibi büyük merkez bankalarının faiz indirimleri gecikebilir" diyen Eryılmaz bunun sonucunda doların güç kazanacağını, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükseleceğini ve güçlü dolar nedeniyle kıymetli madenler üzerinde baskı oluşacağını belirtti.
 

4
kıymetli madenler

Normalde savaş ortamlarında güvenli liman olarak görülen kıymetli madenlerin yükselmesi bekleniyor ancak şu an jeopolitik risk fiyatlaması ikinci planda kalırken, güçlü dolar ve “faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı” beklentisi daha baskın durumda olduğunu ifade eden Eryılmaz, "Bu nedenle hem borsalarda hem de kıymetli madenlerde fiyatlamayı büyük ölçüde petrol ve buna bağlı dolar hareketi belirliyor" dedi.
 

5
petrol yükseldikçe risk iştahı azalıyor

PETROL YÜKSELDİKÇE RİSK İŞTAHI KAÇIYOR

Piyasaların şu anda petrol fiyatlarına odaklanmış durumda olduğundan bahseden Eryılmaz, "Petrol yükseldikçe risk iştahı azalıyor, petrol düştükçe risk iştahı artıyor. Piyasaların asıl merak ettiği ise bu gerilimin ne kadar süreceği ve petrol fiyatlarının nerede dengeleneceği" ifadesini kullandı.

6
Hürmüz Boğazı dünya doğalgaz sevkiyatı

Petrol kadar önemli bir diğer gelişmenin ise doğalgaz fiyatlarındaki sert hareketler olduğunu belirten Eryılmaz, "Aslında manşetlerde petrol konuşulsa da arka planda doğalgaz fiyatlarında çok daha sert artışlar yaşanıyor. Bu durum özellikle Avrupa’yı etkileyebilir. Çünkü Hürmüz Boğazı dünya doğalgaz sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği bir bölge. Katar burada kritik bir oyuncu. Katar’daki LNG tesislerinin zarar görmesi nedeniyle üretim kısmen durdu. Avrupa ise Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rus gazına bağımlılığını azaltmak için LNG’yi özellikle Katar’dan ve ABD’den almaya başlamıştı. Ancak LNG’nin önemli kısmı Katar’dan geliyor" dedi.

7
AVRUPA'DA DOĞAL GAZ UÇUYOR

AVRUPA'DA DOĞAL GAZ UÇUYOR

Avrupa’da doğalgaz fiyatları hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 75 artmış durumda olduğunu bildiren uzman isim, petrol fiyatları %17 civarında yükselmiş olsa da doğalgazdaki artış çok daha yüksek. Bu durum Avrupa için ciddi bir risk oluşturuyor. Zaten Avrupa ekonomisinin büyüme yapısı kırılgandı. Enerji fiyatlarının yükselmesi üretim maliyetlerini artırabilir ve bazı sektörlerde üretimin durmasına yol açabilir. Bu da resesyon riskini gündeme getirebilir. ABD için ise aynı ölçüde bir riskten söz edilmiyor çünkü ABD’nin kendi enerji üretimi var ve dışa bağımlılığı daha düşük" diyerek Avrupa ve Çin için Hürmüz Boğazı üzerinden gelen enerji arzının oldukça kritik olduğuna dikkat çekti.
 

8
ABD tarım dışı istihdam verisi

Haftanın bir diğer önemli gündeminin ise ABD tarım dışı istihdam verisi olduğunu belirten Eryılmaz, "Piyasada yaklaşık 150 bin civarında bir artış ve işsizlik oranının %4,3 seviyesinde kalması bekleniyor. Beklentinin çok üzerinde güçlü bir veri gelirse bu, ABD iş gücü piyasasının güçlü olduğunu gösterecek. Böyle bir durumda Fed’in faiz indirimlerini daha da geciktirebileceği düşünülür. Güçlü bir veri doların daha da güçlenmesine ve altın ile gümüşte baskının artmasına yol açabilir.
 

9
Enflasyonla mücadele

Beklentinin altında bir veri ise farklı bir tartışma başlatabilir. Bu durumda iş gücü piyasasında zayıflama sinyali görülür. Ancak petrol fiyatları nedeniyle enflasyon yüksek kalmaya devam ederse Fed zor bir ikilemle karşı karşıya kalabilir: Enflasyonla mücadele mi yoksa istihdamı desteklemek mi? Bu da Fed politikalarına dair belirsizliği artırabilir" dedi.

10
büyüme verisi

"Türkiye tarafında ise haftanın önemli verileri büyüme ve enflasyondu. Büyüme verisi yıllık bazda %3,6 geldi ve piyasa beklentisi olan %3,7’ye oldukça yakın. Enflasyonla mücadele eden bir ekonomi için bu veri genel olarak beklentiye paralel sayılabilir. Ancak çeyreklik verilerde büyümenin bir miktar ivme kaybettiği görülüyor. Ayrıca büyümenin kompozisyonunda hanehalkı tüketiminin güçlü olduğu görülüyor" diyen Eryılmaz bu durumun enflasyonla mücadele açısından çok olumlu olmadığını ifade etti.

11
GIDA, ENFLASYONU BOZDU

GIDA, ENFLASYONU BOZDU

Enflasyon tarafında ise hem olumlu hem olumsuz sinyaller olduğunun altını çizen Eryılmaz, "Aylık enflasyon %3’ün altında gerçekleşti. Çekirdek enflasyon göstergelerinde daha ılımlı bir seyir görülüyor. Bu da Şubat ayındaki sapmanın büyük ölçüde gıda fiyatlarından kaynaklandığını gösteriyor. Eğer gıda fiyatlarındaki artış olmasaydı enflasyon görünümü çok daha olumlu olabilirdi" dedi.

12
FAİZ TAHMİNİ

FAİZ TAHMİNİ

Türkiye'de kısa vadede para politikası açısından temkinli bir duruş beklendiğini sözlerine ekleyen Eryılmaz, "Mart ayında faiz indirimi beklenmiyor. Hatta jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki artış devam ederse Nisan ayında bile faiz indiriminin gerçekleşmeme ihtimali artabilir. Böyle bir ortamda Merkez Bankası’nın belirsizlik ortadan kalkana kadar politika faizinde değişiklik yapmadan beklemesi daha olası görünüyor" ifadesini kullandı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.