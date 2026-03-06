Cebinizdeki altın bu yaşanan olaylardan nasıl etkilenecek? Filiz Eryılmaz'dan Türkiye için çok kritik Mart ayı uyarısı

AVRUPA'DA DOĞAL GAZ UÇUYOR

Avrupa’da doğalgaz fiyatları hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 75 artmış durumda olduğunu bildiren uzman isim, petrol fiyatları %17 civarında yükselmiş olsa da doğalgazdaki artış çok daha yüksek. Bu durum Avrupa için ciddi bir risk oluşturuyor. Zaten Avrupa ekonomisinin büyüme yapısı kırılgandı. Enerji fiyatlarının yükselmesi üretim maliyetlerini artırabilir ve bazı sektörlerde üretimin durmasına yol açabilir. Bu da resesyon riskini gündeme getirebilir. ABD için ise aynı ölçüde bir riskten söz edilmiyor çünkü ABD’nin kendi enerji üretimi var ve dışa bağımlılığı daha düşük" diyerek Avrupa ve Çin için Hürmüz Boğazı üzerinden gelen enerji arzının oldukça kritik olduğuna dikkat çekti.

