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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Çelik fiyatları tırmanışa geçti: 3 ayın en yüksek seviyesinde!

Çelik vadeli işlemlerinde fiyatlar 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Çelik fiyatları tırmanışa geçti: 3 ayın en yüksek seviyesinde!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 13:35

'de çelik vadeli işlemleri, Temmuz ayında ton başına 3 bin 170 Çin Yuanı'na yükselerek üç aydan uzun bir süredir en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yükselişin nedeni, düşük üretim ve sektöründeki kamu harcamalarının aşırı arza yol açmasıydı.

Çinli politika yapıcılar, aşırı kapasiteyi ortadan kaldırma taahhüdünü daha da ileriye taşımak için sanayi politikasını reform etme sözü verdiler. Bu tür bir politika, Çin'de devam eden emlak krizi ve kilit çelik ithalatçılarının artan korumacı ticaret politikalarının talebi azaltmasıyla birlikte fırın ve fabrikaların kâr marjlarını destekleyecek.

Daha önce, büyük üretici Baosteel, ulusal üretimin bu yıl 50 milyon ton düşmesini beklediğini belirtmişti. Bu arada, fiyatlar 1,2 trilyon Çin Yuanı değerindeki bir hidroelektrik santrali projesinin duyurulmasıyla desteklendi. Demirli metaller için ihaleleri desteklemenin yanı sıra, proje, Çin hükümetinin yavaşlayan ekonomisini canlandırmak ve emlak krizinin etkilerini dengelemek için altyapı projelerini kullanmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.

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ETİKETLER
#çin
#maliye
#inşaat
# Ekonomi
#Çelik Erişçi
#Ekonomi
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