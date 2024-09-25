Çeltik namıdiğer 'beyaz altın'ın hasadına başlandı: Kuraklık rekolteye yansıdı
Edirne'de çiftçilerin "beyaz altın" dediği çeltiğin hasadı sürüyor. Yaklaşık bir ay sürmesi beklenen hasat işleminde dekar başına ortalama 750-800 kilogram verim bekleniyor.
Edirne'de mayıs ayında ekilen tohumlar, zorlu bir sürecin ardından olgunlaşan çeltikler biçerdöverlerle tarlalarda toplanma başlandı. 500 bin dekar alanda yapılan bu hasadın yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.
KURAKLIK NEDENİYLE REKOLTE DÜŞÜK OLACAK
Üyüklütatar köyünden üretici Egemen İzmir, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle rekoltenin düşük olacağını tahmin ettiğini belirtti. İzmir, dekar başına ortalama 750-800 kilogram verim almayı beklediklerini söyledi.
"HER GÜN TAKİP ETMEK ZORUNDASINIZ"
Çeltiğin yaklaşık 130 günde olgunlaştığını ve her gün bakım yapılması gerektiğini söyleyen İzmir, "Oldukça zahmetli bir iş; ilacını ve suyunu her gün takip etmek zorundasınız. Hasat yaklaşık 40 gün sürer, hasat sonrası kurutma işlemi yapılacak" ifadelerini kullandı.
Aynı köyden bir başka üretici Ahmet Kızanlık ise sabah başladıkları hasatta verimin iyi olduğunu söyledi.