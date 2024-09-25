Çeltik namıdiğer 'beyaz altın'ın hasadına başlandı: Kuraklık rekolteye yansıdı

25 Eylül 2024 09:14 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 09:15

Edirne'de çiftçilerin "beyaz altın" dediği çeltiğin hasadı sürüyor. Yaklaşık bir ay sürmesi beklenen hasat işleminde dekar başına ortalama 750-800 kilogram verim bekleniyor.

Hasadı başladı, çok rağbet görüyor: Adeta sıraya girdiler! Kilosu 3 bin lira

Hasadı başladı, çok rağbet görüyor: Adeta sıraya girdiler! Kilosu 3 bin lira

Edirne​'de mayıs ayında ekilen tohumlar, zorlu bir sürecin ardından olgunlaşan çeltikler biçerdöverlerle tarlalarda toplanma başlandı. 500 bin dekar alanda yapılan bu hasadın yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

KURAKLIK​ NEDENİYLE REKOLTE​ DÜŞÜK OLACAK

Üyüklütatar köyünden üretici Egemen İzmir, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle rekoltenin düşük olacağını tahmin ettiğini belirtti. İzmir, dekar başına ortalama 750-800 kilogram verim almayı beklediklerini söyledi.

"HER GÜN TAKİP ETMEK ZORUNDASINIZ"

Çeltiğin yaklaşık 130 günde olgunlaştığını ve her gün bakım yapılması gerektiğini söyleyen İzmir, "Oldukça zahmetli bir iş; ilacını ve suyunu her gün takip etmek zorundasınız. Hasat​ yaklaşık 40 gün sürer, hasat sonrası kurutma işlemi yapılacak" ifadelerini kullandı.

Aynı köyden bir başka üretici Ahmet Kızanlık ise sabah başladıkları hasatta verimin iyi olduğunu söyledi.