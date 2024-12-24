Cem Küçük'ten asgari ücrete tepki! 'Emekli ne yapacak?'

24 Aralık 2024 22:21 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 22:26

Sürpriz bir kararla bugün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantının asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu duyurdu. Karar öncesi asgari ücretin 34 bin lira civarında olacağı yönünde tahminde bulunan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, yeni ücrete tepki gösterdi.

Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? 2025 brüt ve net asgari ücret belli oldu!

Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? 2025 brüt ve net asgari ücret belli oldu!

İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? Asgari ücretle birlikte onlar da değişti

İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? Asgari ücretle birlikte onlar da değişti

Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu 4. toplantısını sürpriz bir kararla bu akşama aldı. Işıkhan 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olduğunu duyurdu. İşverene desteğin 700 TL'den 1000 TL'ye çıktığı da kaydedildi.

"TERS KÖŞE OLDUK"

Açıklanan yeni rakamın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkiye Gazetesi​ yazarı Cem Küçük, "2025 asgari ücret​ rakamı 22.104 TL oldu. Valla ters köşe olduk" dedi. Küçük, daha önce çıktığı yayınlarda asgari ücretin 24 bin TL civarında olacağını belirtmişti.

"ÇOK DÜŞÜK BİR RAKAM"

Habertürk canlı yayınında asgari ücrete gelen yüzde 30'luk zammı değerlendiren Küçük, "Çok düşük bir rakam. İşçiye ve memura da 6 aylık fark verilecek demektir bu" diyerek tepki gösterdi.

Vatandaş için durumun kötü olacağını ifade eden Küçük'ün sözleri şu şekilde: