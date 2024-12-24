Cem Küçük'ten asgari ücrete tepki! 'Emekli ne yapacak?'
Sürpriz bir kararla bugün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantının asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu duyurdu. Karar öncesi asgari ücretin 34 bin lira civarında olacağı yönünde tahminde bulunan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, yeni ücrete tepki gösterdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını sürpriz bir kararla bu akşama aldı. Işıkhan 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olduğunu duyurdu. İşverene desteğin 700 TL'den 1000 TL'ye çıktığı da kaydedildi.
"TERS KÖŞE OLDUK"
Açıklanan yeni rakamın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, "2025 asgari ücret rakamı 22.104 TL oldu. Valla ters köşe olduk" dedi. Küçük, daha önce çıktığı yayınlarda asgari ücretin 24 bin TL civarında olacağını belirtmişti.
"ÇOK DÜŞÜK BİR RAKAM"
Habertürk canlı yayınında asgari ücrete gelen yüzde 30'luk zammı değerlendiren Küçük, "Çok düşük bir rakam. İşçiye ve memura da 6 aylık fark verilecek demektir bu" diyerek tepki gösterdi.
Vatandaş için durumun kötü olacağını ifade eden Küçük'ün sözleri şu şekilde:
"İş verenin dediği oldu. 24-25 bin TL'nin üstüne çıkarsa çok adam çıkarırız diye iş verenin dediği olmuş. Yıl sonu enflasyon yüzde 42.91. Yıllık yüzde 43-44 civarında gelecek. Yüzde 35 olsa anlaşılır ancak 22 bin TL çok düşük. Bu şu demek; iş verenin dediği olmuş, demek ki emekliye altı aylık fark verilecek. Bu zam vatandaşı, özel sektörü ve emekliyi çok zorlar."