Cengiz ve Kalyon Holding'den Özbekistan'da altın müjdesi: Hedef 5 milyar dolar!

06 Temmuz 2024 21:33 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 21:38

Tunceli’de kaya faciası! Seyir halindeki araca isabet etti: Ölü ve yaralılar var!

Tunceli’de kaya faciası! Seyir halindeki araca isabet etti: Ölü ve yaralılar var!

Cengiz Holding, Özbekistan'a 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırımlar kapsamında, Türkiye ve Azerbaycan'da birlikte çalıştığı Kalyon Holding'i de Özbekistan pazarına dahil edecek.

İLK ADIM ATILDI!

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile görüştü. Görüşmede, yol altyapısı, yeşil enerji, jeolojik araştırmalar ve madencilik gibi konularda iş birliği planlandı.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker, "Kalyon ve Cengiz Holding Özbekistan’a odaklanacak" başlıklı yazısında iki dev şirketin önemli yatırımlarından bahsetti:

“Türk şirketlerinin son dönemde en fazla ilgi gösterdiği pazarlar Doğu Avrupa, MENA adı verilen Kuzey Afrika ve Orta­doğu ile Orta Asya. Özellikle Orta Asya, hemen hemen her sektörün yakından takip ettiği coğrafya. İnşaat, turizm ve tekstil sektörüyle adım atılan bu bölge şimdilerde üretim için Türk şirketlerine yeni fırsatlar doğuruyor.

Madencilik, tarım, içecek, enerji gibi alanlara yoğunlaşan Türk şirket­lerinin sayısı her geçen gün artarken, Türkiye’de önem­li projelere imza atan gruplar da bölgeye yavaş yavaş odak­lanıyor. Son dönemde bu böl­geye en fazla odaklanan şir­ketlerden biri olan Cengiz Holding, Orta Asya’ya ener­ji, madencilik, metal sanayi gibi alanlarda bölgeyi hedef pazar olarak belirlemiş du­rumda. Özbekistan, bölgede Cengiz Holding’in yatırımda gözde ülkelerin başında geliyor. Özbekistan’a 5 milyar do­larlık yatırım planlayan Cen­giz Holding, Türkiye ve Azer­baycan’da birlikte çalıştığı Kalyon Holding’i de bu pazara götürüyor.

Uzun yıllardır Öz­bekistan’ı takip eden, geçti­ğimiz haftalarda da ilk büyük resmi temasını gerçekleşti­ren Kalyon Holding’in patro­nu Cemal Kalyoncu ve Cengiz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Taş­kent’e gitti. Özbekistan Cum­hurbaşkanı Şavkat Mirziyo­yev, resmi konutunda Cengiz Holding Yönetim Kurulu Baş­kanı Mehmet Cengiz ile Kal­yon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, be­raberindeki heyetle görüştü.

İNŞAAT VE ENERJİ MASADA

Görüşmede Türk şirketler ve Mirzoyoyev, Özbekistan’ın ekonomik sektörlerinin ge­liştirilmesi ve modernizas­yonu alanında ortak projele­rin hayata geçirilmesi de dâhil olmak üzere karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin genişle­tilmesi konularını ele aldı. Ya­pılan görüşmede yol altyapısı­nın modernizasyonu ve inşa­sı, yeşil enerji kapasitelerinin oluşturulması, ortak jeolojik araştırmaların yürütülme­si ve ileriye yönelik madenle­rin geliştirilmesi konularında umut verici projelerin uygu­lanmasına yönelik planlar ele alındı. Bilindiği üzere Cengiz Holding’in Özbekistan’da iki projeyi tamamladı. Taşkent ve Siriderya bölgelerinde toplam 460 megavat kapasiteli elekt­rik santrallerini devreye alı­nırken, Jizzakh bölgesinde 500 megavatın üzerinde ka­pasiteye sahip başka bir sant­ralin inşası devam ediyor.

AZERBAYCAN’DA BİRLİKTE ALTIN ARIYORLAR

Kalyon Holding’in amiral gemisi Kalyon İnşaat, Türkiye dışında İngiltere, Romanya ve Azerbaycan’da faaliyet göste­riyor. Türkiye’de İstanbul Yeni Havalimanı başta olmak üze­re birlikte önemli projelere ortak olarak imza atan Cengiz ve Kalyon, Azerbaycan’da özellikle Dağlık Karabağ’ın yeniden modernize edilme sürecinde­ler. Karabağ’da ekonomiye ka­zandırılmak istenen maden sektörüyle yakından ilgilenen iki ortak, altın arama konusun­da 3 projede yer alıyor.

Kalyon Holding’in inşaat ve altyapı ko­nusunda ilgilendiği bir diğer ülkeler ise Suudi Arabistan, İs­panya ve Ukrayna. Suudi Ara­bistan’da bir ofisi aktif hale ge­tiren Kalyon, bölgedeki trilyon dolarlık proje olarak bilinen NEOM’a dahil olmayı planlı­yor. Kalyon, Ukrayna’da da projeleri yakından takip ediyor. Kalyon’un Batı Avrupa’da ilgi­lendiği pazar ise İspanya. Bu­rada da amaç yerel bir şirketle işbirliği kurmak."