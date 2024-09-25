Cep telefonu ana kart ithalatında 100 dolarlık gözetim!

25 Eylül 2024 13:04 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 13:08

Cep telefonlarında kullanılan dizgisi yapılmış ana kart ithalatı için Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ yürürlüğe girdi.

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ​'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tebliğe göre, cep telefonlarında kullanılan dizgisi yapılmış ana kart ithalatı için gözetim düzenlemesi hayata geçirildi.

GÖZETİMDEN KAÇINILDI

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, Türkiye​'de üretim yapan firmaların ekonomiye sağladığı katkı ve yarattığı istihdam dikkate alınarak, ürettikleri ürünlerde ithalatın seyrinin yakından izlenmesi amacıyla mevzuatta belirli ürünlerin ithalatında gözetim uygulaması yürürlüğe konulabiliyor. Bu kurala dayalı olarak yayımlanan tebliğde bazı telefon ve aksamlarının ithalatında gözetim uygulaması söz konusu.

Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde cep telefonunun önemli parçalarından "dizgisi yapılmış ana kart"ın ithal edilerek cep telefonunda uygulanan gözetimden kaçınıldığı belirlendi.

100 DOLAR GÖZETİM UYGULANACAK

Bunu önlemek amacıyla tebliğde değişiklik yapılarak, ana kartlara ilişkin eşyanın tanımı "Diğerleri (Yalnızca telefon cihazlarına ait olan ve üzerine en az bir komponent dizilmiş ana kartlar)" olarak yeniden düzenlendi. Buna göre, söz konusu eşyanın ithalatında birim gümrük kıymeti olarak adet başına 100 dolar gözetim uygulanacak.