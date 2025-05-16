Cepa AVM'lerinin kurucusuydu! Ünlü iş insanı İsmet Celebcioğlu hayatını kaybetti

İstanbul
Ankara'da bulunan CEPA AVM ve Üstünçelik şirketlerinin kurucusu İsmet Celebcioğlu, 89 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü iş insanı İsmet Celebcioğlu hayatını kaybetti. Ankara'da bulunan Cepa Alışveriş Merkezi'nin kurucusu ve onursal başkanı olan Celebcioğlu 86 yaşındaydı.
Cebelcioğlu, Ankara'daki CEPA AVM'yi 2007 yılında inşa ettirmiş ve iş dünyasında tanıdık bir sima haline gelmişti. Yaptığı bağışlarla da bilinen Celebcioğlu'nun vefatı, iş dünyasında büyük bir üzüntüye neden oldu.
İsmet Celebcioğlu’nun cenazesi bugün Ankara Ahmet Hamsi Akseki Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilecek.