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Çerez grubuna zam yapıldı! Yeni fiyatlar etikete yansıdı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ağustos 2024 11:05 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 11:12

Davet sofralarının vazgeçilmezi çerezlere zam geldi. Badem içi, kaju, kuru meyvelerin fiyatı yükseldi. Yeni zamlı listeyi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği paylaştı.

Tadım Çerez grubuna zam etikete yansıdı. Çerezlerin fiyatı yükseldi. Kuru meyveler de yeni zamlı listede yer aldı.

ÇEREZ GRUBUNA ZAM YAPILDI

2024 yılının ikinci yarısında aile boyu çerezlerin fiyatı arttı.

Sofralarımızın vazgeçilmezi çerezler önceki döneme kıyasla zamlandı.

Çerez grubuna zam yapıldı! Yeni fiyatlar etikete yansıdı - 1. Resim

180 gram badem içi ve kaju 130 TL'ye çıktı.

140 gram kuru kayısı fiyatı 64 lira oldu.

45 gramlık mini boy paketlerin fiyatı ise 33 TL'den başlıyor.

İşte çerez grubuna gelen zamların listesi;

Çerez grubuna zam yapıldı! Yeni fiyatlar etikete yansıdı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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