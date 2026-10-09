Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren konforuna kavuşacak. Hızlı Tren hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla açıldı.

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HABERİN ÖZETİ 153 kilometrelik Çerkezköy- Kapıkule hızlı tren hattı açılıyor Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin hızlı tren konforuna kavuştuğu yeni hızlı tren hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla açıldı. Hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e yükselecek. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Asya ile Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında Orta Koridor'un önemine dikkat çekti. Demir yollarının küresel ticarette ülkelerin lojistik rekabet gücünü belirleyen stratejik altyapılardan biri olduğu ifade edildi.

Hizmete girecek proje ile hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e yükselecek.

Bakan Uraloğlu, Asya ile Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında Orta Koridor'un önemine dikkati çekerek, demir yollarının küresel ticarette ülkelerin lojistik rekabet gücünü belirleyen stratejik altyapılardan biri haline geldiğini ifade etti.

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşımacılığı süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşürülmesi ve hattın kapasitesinin 4 katına çıkarılması hedefleniyor.