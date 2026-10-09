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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 15:17

153 kilometrelik Çerkezköy- Kapıkule hızlı tren hattı açılıyor

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerini hızlı tren konforuyla buluşturan yeni hat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılımıyla açıldı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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153 kilometrelik Çerkezköy- Kapıkule hızlı tren hattı açılıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 15:17

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren konforuna kavuşacak. Hızlı Tren hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla açıldı.

HABERİN ÖZETİ

153 kilometrelik Çerkezköy- Kapıkule hızlı tren hattı açılıyor

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin hızlı tren konforuna kavuştuğu yeni hızlı tren hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla açıldı.
Hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e yükselecek.
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Asya ile Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında Orta Koridor'un önemine dikkat çekti.
Demir yollarının küresel ticarette ülkelerin lojistik rekabet gücünü belirleyen stratejik altyapılardan biri olduğu ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Hizmete girecek proje ile hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e yükselecek.

Bakan Uraloğlu, Asya ile Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında Orta Koridor'un önemine dikkati çekerek, demir yollarının küresel ticarette ülkelerin lojistik rekabet gücünü belirleyen stratejik altyapılardan biri haline geldiğini ifade etti.

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşımacılığı süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşürülmesi ve hattın kapasitesinin 4 katına çıkarılması hedefleniyor.

 

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#Ekonomi
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