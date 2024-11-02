Cevdet Yılmaz, dış ticaret rakamları ve S&P'nin Türkiye kredi notunu değerlendirdi

02 Kasım 2024 13:14 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 13:16

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi ve dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklama geldi. Cevdet Yılmaz, "Türkiye'nin kredi notu S&P tarafından bu yıl içinde ikinci kez yükseltildi. Üç büyük kredi kuruluşu, bir yılda iki kademe not artışıyla programımıza duydukları güveni göstermişlerdir." derken dış ticaret rakamları ile ilgili olarak da "Dış ticaret göstergeleri dezenflasyon sürecini destekliyor" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek'ten S&P kredi notu değerlendirmesi! "Göstergelerimiz daha yüksek notu ima ediyor"

Mehmet Şimşek'ten S&P kredi notu değerlendirmesi! "Göstergelerimiz daha yüksek notu ima ediyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı​ Cevdet Yılmaz​, dış ticaret​ rakamları ile S&P'nin Türkiye​ kredi notunu artırmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İhracatta tüm zamanların en yüksek ekim ayı rekorunun kırıldığına ikkat çeken Yılmaz, S&P değerlendirmesinde de "Yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güven artıyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU YÜKSELTİLDİ

Cevdet Yılmaz'ın açıklaması şöyle;

"Üç büyük kredi kuruluşu, bir yılda iki kademe not artışıyla programımıza duydukları güveni göstermişlerdir. Önümüzdeki dönemde dengeli büyümenin, azalan cari açığın, ekonomiye artan güvenin, iyileşen beklentilerin ve hızlanan dış kaynak girişinin enflasyondaki düşüşe önemli katkı sağlamasını bekliyoruz.”

Öncelikle fiyat istikrarını sağlamak üzere kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde, makro ekonomik göstergelerimiz de hızla iyileşmektedir. Dezenflasyon sürecinin devam etmesi, cari açıktaki olumlu görünümün sürmesi ve rezervlerimizin güçlenmesiyle birlikte Türkiye’nin kredi notu S&P tarafından bu yıl içinde ikinci kez yükseltilmiştir."

EKİM AYI İHRACAT​ REKORU KIRILDI

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, şöyle devam etti;

“Makro ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin etkisiyle yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güven artmaktadır. İhracat, 2024 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 3,6 artışla 23,6 milyar dolar gerçekleşmiş ve ihracatta tüm zamanların en yüksek Ekim ayı değeri elde edilmiştir. 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 262,3 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.

İhracattaki yukarı doğru ivmelenme ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi, dış ticaret açığına olumlu yansımıştır. 2024 yılının ilk 10 ayında dış ticaret açığındaki iyileşme yıllık yüzde 30,4 seviyesindedir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla 77,7 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Dış ticaret göstergeleriyle birlikte turizm sektöründe elde ettiğimiz kazanımlar da dezenflasyon sürecini destekler niteliktedir."