Cevdet Yılmaz enflasyonda tek hane için tarih verdi! 'Planda çelişki yok' çıkışı

12 Eylül 2024 09:22 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 09:47

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından düzenlenen Geleneksel Büyükelçiler Resepsiyonu'na katıldı. Cevdet Yılmaz OVP tahminini yenileyerek yıl sonunda enflasyonun yüzde 41,5'e düşeceğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Etnografya Müzesi'nde düzenlenen ASO Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu'na katıldı. Yılmaz, eylül ayı enflasyonuyla birlikte 50'nin altını 40'lı rakamları yakında göreceğimizi ifade etti. Yakın vadede ekonomiye dair amaçları enflasyonu düşürmek, orta vadede tek hanelere indirmek, bunu yaparken büyümemizi belli bir dozda ve istihdamımızı sürdürmek, bir taraftan da az önce bahsettiğim depremin yaralarını sarmak, deprem bölgelerini rehabilite etmek, diye sıraladı.

YIL SONU ENFLASYONUNU YÜZDE 41,5 BEKLİYORUZ

Ankara Sanayi Odası'nın düzenlediği büyükelçiler resepsiyonunda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Yıl sonu itibarıyla da yüzde 41,5 gibi bir beklentimiz var." dedi. Öne çıkan açıklamalar şöyle;

TEMEL HEDEFİMİZ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK

"5 Eylül'de ilan ettiğimiz Orta Vadeli Program geçen yıl ilan ettiğimiz programın bir devamı niteliğinde. Bu çerçevede bir taraftan bu dönüşümü yaparken bir taraftan da az önce dediğim üzere temel hedefimiz enflasyonu düşürmek. Enflasyonu düşürelim ki daha istikrarlı bir ortam oluşsun. Bazen büyüme, enflasyon tartışmaları yapılıyor. Kısa vadede elbette bazı zorluklar içeriyor bu mücadele. Ama şunun bilincinde olmamız lazım.

ENFLASYONDA BİR ÇELİŞKİ YOK

Orta ve uzun vadede büyüme ve enflasyon arasında bir çelişki yok. Tam aksine bunlar birbirini destekleyen süreçler. Enflasyonun düştüğü bir ortamda öngörülebilirlik artar, istikrar yükselir, yatırım ortamı iyileşir, büyümeniz istikrarlı bir şekilde devam eder. Dolayısıyla bunları birbirinin zıddı gibi görmemek gerekir.

2026'DA TEK HANELİ RAKAMLARI GÖRECEĞİZ

Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yüzde 75'lere kadar yükselmişti geçiş sürecinde enflasyonumuz. Dezenflasyonla birlikte hızlı bir geriye gidiş var. Son birkaç ayda 23,5 puan civarında bir düşüş söz konusu ve son geldiğimiz ağustos ayı enflasyonumuz 52'lere kadar gerilemiş durumda. Eylül ayı enflasyonuyla birlikte 50'nin altını, 40'lı rakamları göreceğimizi tahmin ediyoruz. Yıl sonu itibarıyla da yüzde 41,5 gibi bir beklentimiz var. Bu da Merkez Bankamızın tahmin aralığı bandı içinde kalan, üst banda yakın bir beklenti diye ifade edebilirim. Gelecek yıl ise hedefimiz yüzde 20'nin altına inmek. Bir sonraki yıl olan 2026'da ise tek haneli rakamlarla ülkemizi yeniden buluşturmak. Bunun programını yapmış durumdayız. Adım adım bunu hayata geçiriyoruz."

BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLMESİ GEREK

Yılmaz, enflasyonla mücadele edilirken büyümenin sürdürülmesi gerektiğini belirterek, TÜİK'in, Türkiye'nin geçen yılki büyüme oranını yüzde 5,1 olarak revize ettiğini, bu yıl ise ilk 6 ayda yüzde 3,8 büyüme kaydedildiğini söyledi.