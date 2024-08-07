Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden olacak! Cevdet Yılmaz açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı"nda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Yılmaz, kira kontratlarına ilişkin konuştu. e-Devlet kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapabilecekler." dedi. Kira kontratları artık e-Devlet'e geçiyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan kira kontratlarına ilişkin açıklama geldi. Yılmaz, kira kontratlarının yıl sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu. Cevdet Yılmaz, "e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler." dedi.
KİRA KONTRATI E - DEVLET'TEN Mİ OLACAK?
e-Devlet Kapısı'nı kullanarak kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli bir şekilde erişim gün geçtikçe artıyor.
Son gelen açıklamalara göre kira sözleşmeleri artık zorunlu olarak e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Ev sahibi ile kiracının akdetmiş olduğu kira sözleşmesinin bir nüshası, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde e-Devlet sisteminde yer alan kira sözleşmesi bilgi sistemine kaydedilecek.
Bu sistem, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulmuş olup, sözleşme kayıtları Vergi Dairesi'ne bildirilmiş sayılacak.