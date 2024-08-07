Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden olacak! Cevdet Yılmaz açıkladı

07 Ağustos 2024 11:43 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:56

Konut kira ve fiyatları için yeni dönem! Emlakçılardan kaparo dolandırıcılığı uyarısı

Konut kira ve fiyatları için yeni dönem! Emlakçılardan kaparo dolandırıcılığı uyarısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan kira kontratlarına ilişkin açıklama geldi. Yılmaz, kira kontratlarının yıl sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu. Cevdet Yılmaz, "e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler." dedi.

KİRA KONTRATI E - DEVLET'TEN Mİ OLACAK?

e-Devlet Kapısı'nı kullanarak kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli bir şekilde erişim gün geçtikçe artıyor.

Son gelen açıklamalara göre kira sözleşmeleri artık zorunlu olarak e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Ev sahibi ile kiracının akdetmiş olduğu kira sözleşmesinin bir nüshası, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde e-Devlet sisteminde yer alan kira sözleşmesi bilgi sistemine kaydedilecek.

Bu sistem, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulmuş olup, sözleşme kayıtları Vergi Dairesi'ne bildirilmiş sayılacak.