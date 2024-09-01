Cevdet Yılmaz'dan eylül ayı enflasyon tahmini! Öngörülerini sıraladı

01 Eylül 2024 10:03 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 10:13

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, enflasyonun eylül ayında yüzde 50'nin altını görmesinin beklendiğini açıkladı.

BÜTÇE AÇIĞI YÜZDE 5'İN ALTINA GELECEK

Cevdet Yılmaz, 93. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) açılış resepsiyonu Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konuştu.

Cari açık ve enflasyonla ilgili öngörülerini paylaştı.

Enflasyonun yüzde 50'nin altını görmesini, bütçe açığının da yüzde 5'in altına gelmesini beklediğini açıkladı.

Yılmaz, geçen yıl milli gelirin 1,1 trilyon doları aştığını, dünyanın 17, satın alma gücü paritesine göre ise 11. büyük ekonomisi konumunda olduklarını ifade etti.

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;

"Zorlu talep koşulları ve jeopolitik koşullara rağmen ihracatımızı artıyor. Temmuz ayı itibarıyla ihracatımız 261,5 milyar dolara yükseldi. İthalatta azalış sürecimiz var. Artan ihracat azalan ithalatla birlikte cari dengemizde ciddi bir iyileşme var."

ENFLASYON TAHMİNİ

Haziranla birlikte dezenflasyon sürecimiz başladı. Ağustos rakamları çıktığında göreceksiniz. Yüzde 50'ye yakın bir oran çıkacak. Baz etkisi ve program etkisiyle. Eylül enflasyonu çıktığında yüzde 50 enflasyon oranının altını göreceğiz."