Cevdet Yılmaz'dan güçlü mesaj: "Tarihin doğru tarafındayız"

05 Ocak 2025 10:08 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 10:59

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray’da katıldığı AK Parti 8. Olağan İl Kongresi’nde Türkiye'nin ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin ekonomik büyüme hedeflerini ve bölgesel gücünü arttırma vizyonunu anlatan Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları Türkiye’nin geleceği ve AK Parti’nin politikalarına dair güçlü mesajlar içerdi.

Son dakika: En düşük emekli maaşı ve refah payı için açıklama geldi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi

Son dakika: En düşük emekli maaşı ve refah payı için açıklama geldi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​ Türkiye’nin bölgesel etkisinin artacağına dair açıklamalarda bulundu. Aksaray’da katıldığı AK Parti 8. Olağan İl Kongresi’nde Türkiye​'nin ekonomik büyüme hedeflerini ve bölgesel gücünü arttırma vizyonunu anlattı. Aksaray’daki AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNU GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;

"Son 20 yılda 238 milyon dolarlık bir ekonomiyi 1.3 trilyon dolara taşıdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıkardık. Turizm gelirlerimiz ise 12 milyar dolardan 60 milyar dolara ulaştı.

YÜZDE 80 BAĞIMLILIKTAN YÜZDE 20'YE DÖNÜŞÜM

Savunma sanayiinde yüzde 80 bağımlılıktan yüzde 20 bağımlılığa geldik. Bugün savunma sanayi​ ihracatımız 7 milyar doları aşmış durumda. 2002’de neredeyse sıfır olan bu ihracat rakamını bugün büyük bir başarıyla elde ediyoruz."

SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI TÜRKİYE'Yİ GÜÇLENDİRECEK

Yılmaz, Türkiye’nin bölgesel etkisinin artacağına olan inancını yineleyerek şöyle devam etti;

"Suriye’nin yeniden inşasıyla birlikte Türkiye, daha güçlü bir seviyeye geçecek. Bu süreç zaman alacak ancak büyük umutlar ve fırsatlar bizleri bekliyor. Türkiye Suriye’deki son gelişmelerde tarihin doğru tarafında.

Gazzeli kardeşlerimizin de yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Elimizden gelen tüm gayretimizle bu davayı savunacağız.

Türkiye’nin ekonomik ve bölgesel hedeflerine odaklanarak, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu her geçen gün daha fazla somutlaştıracağız."