Cevdet Yılmaz'dan mevduat ve enflasyon mesajı

09 Aralık 2024 14:32 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 14:38

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin görüşmelerinde ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. 2025'te enflasyonun OVP'de ve enflasyon raporunda ilan edilen seviyelerle uyumlu gerçekleşeceğini ifade eden Yılmaz, mevduat, CDS primi, doğal gaz ve elektrik tarifeleri ve KKM hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

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Cevdet Yılmaz​, Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde ekonomiyi değerlendirdi. Yılmaz 2024​ yıl sonunda enflasyon​ oranının TCMB​'nin tahmin aralığıyla uyumlu olmasını beklediklerini ifade etti.

ENFLASYON ORANINI HEDEFLERLE UYUMLU BEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı yaptığı açıklamada aralık ayı fiyat gelişmeleriyle birlikte 2024 yıl sonunda enflasyon oranının TCMB'nin tahmin aralığıyla uyumlu olmasını beklediklerini bildirdi. Yılmaz, "“Önümüzdeki dönemde bu eğilimin sürmesiyle birlikte, dezenflasyon​ sürecini başarıyla tamamlayarak, yeniden tek haneli enflasyon seviyelerini görmeyi ve böylece kalıcı fiyat istikrarı dönemine geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

MEVDUAT DOLARİZASYONU EN DÜŞÜK SEVİYEDE

CDS primindeki iyileşmenin Şubat 2020 seviyelerine ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mevduatta dolarizasyonun ise yüzde 36,1’e gerileyerek 2015’ten bu yana en düşük seviyesine indiğini söyledi.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;

"29 Kasım tarihli verilere göre KKM’nin toplam mevduat içindeki payı geçen yıl en yüksek seviyesi olan yüzde 26,2 oranından yüzde 6,6’ya gerilerken Türk Lirası mevduatın payı yüzde 57,3’e yükseldi.

Türkiye’nin kredi temerrüt takası (CDS) primi gerileme yönündeki hareketini 2024 yılı içerisinde de sürdürerek Şubat 2020 seviyelerine kadar indi.

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK TARİFELERİ

2024 yılında elektrik ve doğal gazda, mesken aboneleri için yaklaşık yüzde 60 oranında sübvansiyon uygulandı. Vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gazı daha ucuza kullanabilmeleri için 2025 yılı bütçesinde de 472 milyar lira kaynak ayırmayı öngörüyoruz. Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre 2024 yılının ilk altı aylık döneminde Avrupa ülkeleri arasında hane halkına en ucuz elektrik ve doğal gaz sağlayan ülke Türkiye oldu.

TÜRKİYE YÜZDE 25,9 BÜYÜDÜ

Dünya ekonomisi 2020-2023 döneminde kümülatif olarak yüzde 11 oranında büyürken, Türkiye ekonomisi yüzde 25,9 büyüme kaydetti. 2022 yılında dünya ekonomileri arasında 19’uncu sırada yer alan Türkiye’nin 2024 yılı tahminlerinde 17’nci sırada konumlanmasını bekliyoruz.

DÜNYA İHRACATINDAN ALDIĞIMIZ PAY YÜKSELDİ

Küresel ekonomideki zorlu şartlara rağmen, ülkemiz 2023 yılında 255,6 milyar dolarlık rekor düzeyde ihracat ile Ülkemiz dünya ihracatından aldığı payı yüzde 1,07 seviyesine çıkardık. 264 milyar dolar olan Orta Vadeli Program tahminimize yakın bir seyir izleyen ihracat değerimizi önümüzdeki yıllarda daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz."