Çeyrek altın 5 bin TL'yi aştı! İşte 27 Eylül 2024 güncel altın fiyatları

27 Eylül 2024 07:23 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 07:59

Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Çeyrek altın 5 bin TL'yi aştı. Gram altın ne kadar oldu? İşte 27 Eylül 2024 altın fiyatları...

Ortadoğu'daki gerilim ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girmesi altına rekor üstüne rekor kırdırıyor. Altın fiyatları​ güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın​ şu sıralar 2.937,68 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.030,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 27 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

27 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.937,25

Satış 2.937,68

27 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.973,00

Satış 5.030,00

27 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.915,00

Satış 10.055,00

27 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.831,00

Satış 20.040,00

27 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.670,54

Satış 2.670,93