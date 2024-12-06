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Çeyrek altın, gram altında son durum! İşte 6 Aralık 2024 altın fiyatları

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
06 Aralık 2024 07:20 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 07:37

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi. Doların güçlenmesi, Bitcoin'in rekor kırması ve İsrail'in saldırılara devam etmesi altın fiyatlarında iniş çıkışlara neden oluyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 6 Aralık 2024 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 23 bin lira, en yüksek 3 milyon 32 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 3 milyon 26 bin lira oldu. Küresel piyasalarda gözler bugün ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi.

Kritik veriler öncesi serbest piyasada gram altın​ 2.953,47'den, çeyrek altın​ ise 4.963,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın, gram altında son durum! İşte 6 Aralık 2024 altın fiyatları - 1. Resim

6 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.953,24

Satış 2.953,47

6 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.895,00

Satış 4.963,00

Çeyrek altın, gram altında son durum! İşte 6 Aralık 2024 altın fiyatları - 2. Resim

6 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.821,00

Satış 9.926,00

6 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.580,00

Satış 19.776,00

Çeyrek altın, gram altında son durum! İşte 6 Aralık 2024 altın fiyatları - 3. Resim

6 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.642,13

Satış 2.642,44

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Kaynak: tgrthaber.com
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