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Çeyrek altın uçtu! İşte 16 Ağustos 2024 gram altın, yarım altın fiyatları

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 07:20 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 07:22
Çeyrek altın uçtu! İşte 16 Ağustos 2024 gram altın, yarım altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket hız kesmeden devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 16 Ağustos 2024 altın fiyatları...

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 454 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,6 artarak 2 milyon 685 bin liraya çıktı.

Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2.656,98 TL'den, çeyrek altın ise 4.418,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın uçtu! İşte 16 Ağustos 2024 gram altın, yarım altın fiyatları - 1. Resim

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.  Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 16 Ağustos 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

16 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.656,60

Satış 2.656,98

Çeyrek altın uçtu! İşte 16 Ağustos 2024 gram altın, yarım altın fiyatları - 2. Resim

16 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.351,00

Satış 4.418,00

16 AĞUSTOS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.728,00

Satış 8.829,00

Çeyrek altın uçtu! İşte 16 Ağustos 2024 gram altın, yarım altın fiyatları - 3. Resim

16 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 17.430,00

Satış 17.604,00

16 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.452,53

Satış 2.452,94

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Kaynak: tgrthaber.com
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