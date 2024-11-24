Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? 24 Kasım 2024 güncel altın fiyatları

24 Kasım 2024 07:34 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 07:50

Altın piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar için güncel çeyrek, gram, yarım ve tam altın fiyatlarını derledik. İşte 24 Kasım 2024 Pazar gününün altın fiyatları...

İslam Memiş’ten dikkat çeken gram altın yorumu: 2025’te bir destekçi daha geliyor! "Tam gaz yola devam ediyoruz"

İslam Memiş’ten dikkat çeken gram altın yorumu: 2025’te bir destekçi daha geliyor! "Tam gaz yola devam ediyoruz"

Altın fiyatları​, iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dalgalanmayı sürdürüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, 24 Kasım 2024 Pazar günü itibarıyla altın fiyatlarını dikkatle takip ediyor. “Bugün gram altın​, çeyrek altın​ ve ons altın​ ne kadar?” soruları sabahın erken saatlerinden itibaren yanıt arıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarındaki değişiklikler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve uluslararası piyasaların etkisiyle belirleniyor. Türkiye’de altın alım satımı yapmak isteyenler için güncel fiyatlar şöyle:

Güncel Altın Fiyatları (24 Kasım 2024):

Gram altın satış fiyatı: 3.005,89 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.193,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 10.388,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 20.430,84 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.681,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 51.233,77 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.706,24 USD

ALTIN FİYATLARI ARTAR MI?

Altın fiyatlarındaki dalgalanmaları etkileyen faktörler arasında enflasyon, merkez bankası politikaları ve jeopolitik riskler yer alıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş​, altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, gram altın yatırımcılarının ons altının hareketlerini yakından izlemeleri gerektiğini vurguladı. Memiş, "Ons altın hangi yöne giderse, gram altın da o yönde ilerler" ifadelerini kullandı.

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların altın fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çeken Memiş, özellikle Orta Doğu'daki çatışmaların, döviz kurları ve petrol fiyatları başta olmak üzere finansal piyasaları doğrudan etkilediğini belirtti. Uzmanlar ayrıca, piyasalarda belirsizliğin devam ettiğini ve yatırımcıların bu süreçte temkinli olması gerektiğini ifade ediyor.