"Çeyrek ve gram altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den açıklama!

09 Ağustos 2024 12:26 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 12:39

Akaryakıt fiyatları kritik noktada! Petrol yüzde 3 yükselişe hazırlanıyor: Uzmanlar en çok korkutan gelişmeyi açıkladı

Akaryakıt fiyatları kritik noktada! Petrol yüzde 3 yükselişe hazırlanıyor: Uzmanlar en çok korkutan gelişmeyi açıkladı

Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vatandaşların birikimlerini TL yerine farklı yatırımlarda değerlendirmesini önlemek için çeyrek altın ve gram altın üretimini yasaklayacağı iddia edildi.

Ortaya atılan iddiaların ardından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden açıklama gelirken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de iddiaları sosyal medya hesabı üzerinde yalanladı.

MANİPÜLATİF HABERE İTİBAR ETMEYİN

Darphane'den konuyla ilgili yapılan açıklamada bazı medya organlarında "çeyrek ve gram altınların üretiminin durdurulduğuna yönelik" asılsız haberlerin yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda herhangi bir üretim durmasının söz konusu olmadığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Darphane tarafından üretimi yapılmakta olan 22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Piyasada gram altın olarak bilinen basılı altınlar ise 24 ayar olarak asgari 1 gram, azami 100 gram olarak Bakanlık tarafından kuruluş/üretim izni verilen rafinerilerce üretilmeye devam edilecektir. Bu çerçevede kaynağından teyit edilmemiş, manipülatif içerikli hiçbir habere itibar edilmemelidir."

ÇEYREK ALTIN ÜRETİMİ DURDU İDDİLARINA YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Darphane, çeyrek ve gram altın üretimini durdurdu” iddiası doğru değildir.

22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.

Çeyrek ve gram altın üretimi, Bakanlık tarafından kuruluş/üretim izni verilen rafinerilerce devam etmektedir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.