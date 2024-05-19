Charles servetini katladı! Önce tahta sonra da paraya kondu

19 May 2024 12:51 - Güncelleme : 19 May 2024 12:55

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Kanser teşhisi konan İngiltere’nin Kralı 3. Charles bu kez de servetiyle gündemde. Çünkü O, Eylül 2022'de vefat eden annesi Kraliçe Elizabeth’ten artık daha zengin.

CHARLES ÜLKENİN 258'İNCİ ZENGİNİ

Kral III. Charles, İngiltere'nin hükümdarı olmasından bu yana yeni bir dönüm noktasına ulaştı.

The Sunday Times'ın 2024 Zengin Listesi'ne göre, 75 yaşındaki Charles, resmi olarak annesi Kraliçe II'nci Elizabeth'ten daha zengin.

KRAL CHARLES'IN SERVETİ 770 MİLYON DOLAR

Yayınlanan listede, Charles'ın şu anda yaklaşık 770 milyon dolarlık kişisel servetiyle Birleşik Krallık'taki en zengin 258'inci kişi olduğu belirtiliyor.

ANNESİNİN SERVETİNİ DE GEÇTİ

Kral Charles'ın, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden önceki değerinden 300 milyon dolardan fazla daha zengin olduğu açıklandı.

Kraliçe Elizabeth, 96 yaşında vefat etmeden önce 486 milyon dolarlık kişisel servete sahipti.

Kral Charles'ın en değerli varlıkları ise, İngiltere'deki Sandringham Malikanesi ve İskoçya'daki Balmoral Kalesi.