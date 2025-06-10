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 | Bengü Sarıkuş

ChatGPT'nin rekor geliri açıklandı!

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI 2029 yılına kadar gelir hedefini 125 milyar dolar olarak açıkladı. Bu hedef, mevcut gelirin 12 katına ulaşılması anlamına geliyor.

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ChatGPT'nin rekor geliri açıklandı!
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 13:09

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI’ın geliştirdiği sohbet robotu ChatGPT’nin yinelenen gelirinin 10 milyar doları aştığı açıklandı. 10 milyar dolarlık gelirin içinde, şirketin tüketici ürünleri, ChatGPT iş ürünleri ve uygulama programlama arayüzü satışlarını da içeriyor.

ChatGPT'nin rekor geliri açıklandı!

YILLIK GELİRİ YAKLAŞIK 5,5 MİLYAR DOLAR

OpenAI sözcüsüne göre; Microsoft'tan elde edilen lisans gelirleri ve büyük tek seferlik anlaşmalar 10 milyar dolarlık rakama dahil değil. Geçen yıl boyunca OpenAI'nin yıllık tekrarlanan gelirleri yaklaşık 5,5 milyar dolardı.

ChatGPT'nin rekor geliri açıklandı!

San Francisco merkezli bu girişim geçen yıl yaklaşık 5 milyar dolar zarar etti. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve ayrıntıların gizli olması nedeniyle isminin açıklanmamasını isteyen bir kişiye göre, OpenAI 2029’a kadar 125 milyar dolarlık gelir hedefliyor.

KAYITLARA GEÇEN EN BÜYÜK ÖZEL TEKNOLOJİ ANLAŞMASI

Yeni gelir ölçütleri, OpenAI'nin devasa değerlemesine bir miktar bağlam kazandırıyor. OpenAI, mart ayında 40 milyar dolarlık bir finansman turunu tamamlayarak, kayıtlara geçen en büyük özel teknoloji anlaşmasını gerçekleştirmişti.

ChatGPT'nin rekor geliri açıklandı!

Bugünkü ölçütlere göre, OpenAI'nin değeri gelirinin yaklaşık 30 katı olarak hesaplanıyor, bu da en büyük yatırımcılarının bazılarının aşırı büyüme beklentilerini vurguluyor.

OpenAI, Japonya'nın SoftBank, Microsoft, Coatue, Altimeter, Thrive ve başkaca şirketler tarafından desteklenmektedir. OpenAI mart ayı sonlarında haftalık 500 milyon aktif kullanıcıya destek verdiğini açıkladı. Şirket, bu ayın başlarında 3 milyon ücretli kurumsal kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Open AI’ın şubat ayında ise 2 milyon ücretli kurumsal kullanıcısı bulunuyordu.

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