Chery Türkiye yatırım anlaşmasında son aşamaya gelindi

01 Ekim 2024 11:07 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:07

Çinli araç markası Chery Türkiye yatırımı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adı açıklanmayan bir yetkili Chery'nin Türkiye'de yapacağı yatırımda son aşamaya gelindiğini ifade etti.

Chery ve BYD’nin Türkiye yapması beklenen yatırımcılar otomobil sektöründe hareketliliği neden oldu. Yeni alınan bilgilere göre, Chery’nin Türkiye'de yatırımları hakkındaki görüşmelerde son aşamalara gelindi.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

İsmi açıklanmayan bir yetkili yatırım görüşmelerinin gidişatı hakkında önemli açıklamalar yaptı. Görüşmelerde son aşamaya gelindiği bilgisini veren yetkili Chery'nin ne ölçekte veya hangi ürünleri üretmek için yatırım yapacağı konusunda bilgi vermedi.

ÇİNLİLERLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Türkiye, 2 milyon ticari ve binek araç üretim kapasitesiyle Avrupa'nın başlıca taşıt üreticilerinden biri. Bu alanda ilerleme kaydetmeye devam eden Türkiye, yurt dışında üretim tesisi kurma arayışında olan Çinli otomobil üreticileriyle bir süredir görüşmeler yürütüyor.

BYD TARAFINDAKİ GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Çinli otomotiv üreticisi BYD, temmuz ayında Türkiye’de bir milyar dolar yatırım yaparak yıllık 150 bin araç kapasiteli araç fabrikası kuracağını açıkladı. Son olarak Chery International'ın Başkanı Zhang Guibing hafta sonunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Sanayi Bakanı Fatih Kacır ile görüştü.

SORUNSUZ DEVAM EDİYOR

Çin yönetiminin elektrikli otomobil üreticilerine "teknolojilerinin yurt içinde kalmasını sağlama çağrısı" yaptığı iddia edildi. Çin’den Türkiye'ye yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar sorunsuz devam ettiği öğrenildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı halihazırda BYD ve Chery ile Türkiye'de fabrika yatırımları için yürütülen müzakerelerde herhangi bir aksaklık beklenmediği bildirmişti.