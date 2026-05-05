Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Chevron CEO'sundan petrol krizi uyarısı: 1970’ler kâbusu geri mi dönüyor?

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 11:06
1
Chevron CEO'sundan petrol krizi uyarısı: 1970’ler kâbusu geri mi dönüyor?

Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden Chevron’un CEO’su Mike Wirth, Hürmüz krizi ve enerji fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CNBC’ye göre Wirth, petrol arzında yaşanabilecek daralmanın yalnızca enerji piyasalarını değil, doğrudan ekonomileri de zorlayacağını belirtti. Yani arz düşerse, talep de bir şekilde bu yeni tabloya uyum sağlamak zorunda kalacak. Bu da açıkçası ekonomik aktivitede yavaşlama anlamına geliyor.

2
Chevron CEO'sundan petrol krizi uyarısı: 1970’ler kâbusu geri mi dönüyor?

İLK BASKI ASYA’DA HİSSEDİLEBİLİR

Wirth’e göre krizin ilk etkisi, Körfez petrolüne en bağımlı bölgelerden biri olan Asya’da görülebilir. Avrupa’nın da çok geçmeden bu baskıyı hissetmesi bekleniyor.

Şimdilik küresel piyasalarda tam anlamıyla bir arz çöküşü yaşanmış değil. Bunun nedeni ise ticari stokların, yaptırımlardan kaçınan “gölge filo” tankerlerinin ve stratejik rezervlerin devreye girmiş olması. Ancak Wirth, bu kaynakların hızla azaldığını vurguluyor.

3
Chevron CEO'sundan petrol krizi uyarısı: 1970’ler kâbusu geri mi dönüyor?

ABD DAHA GÜÇLÜ KONUMDA AMA TAMAMEN GÜVENDE DEĞİL

Net petrol ihracatçısı konumundaki ABD, diğer bölgelere kıyasla daha dayanıklı görünüyor. Yine de Wirth’e göre kriz uzarsa ABD piyasaları da bu baskıdan kaçamayabilir.

Wirth, son Körfez sevkiyatlarından birinin Los Angeles ve Güney Kaliforniya’yı besleyen Long Beach Limanı’na ulaştığını da aktardı.

4
Chevron CEO'sundan petrol krizi uyarısı: 1970’ler kâbusu geri mi dönüyor?

1970'LER BENZERİ ŞOK RİSKİ

Chevron CEO’su, Hürmüz’ün uzun süre kapalı kalması halinde etkilerin 1970’lerdeki petrol krizlerine benzer ölçekte olabileceğini söyledi.

O yıllarda yaşanan arz kesintileri küresel ekonomiyi sert şekilde sarsmış, yakıt kotaları ve uzun akaryakıt kuyrukları gündeme gelmişti. Wirth’ün uyarısı da tam olarak bu yüzden dikkat çekiyor.

5
Chevron CEO'sundan petrol krizi uyarısı: 1970’ler kâbusu geri mi dönüyor?

HAVACILIKTA İLK DARBE GELDİ

Yükselen yakıt maliyetlerinin etkisi bazı sektörlerde şimdiden hissedilmeye başladı. Wirth, jet yakıtı fiyatlarındaki sert artışın, düşük maliyetli havayolu şirketlerinden Spirit Airlines’ın iflasında belirleyici rol oynadığını ifade etti.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.