Chevron CEO'sundan petrol krizi uyarısı: 1970’ler kâbusu geri mi dönüyor?

Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden Chevron’un CEO’su Mike Wirth, Hürmüz krizi ve enerji fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
CNBC’ye göre Wirth, petrol arzında yaşanabilecek daralmanın yalnızca enerji piyasalarını değil, doğrudan ekonomileri de zorlayacağını belirtti. Yani arz düşerse, talep de bir şekilde bu yeni tabloya uyum sağlamak zorunda kalacak. Bu da açıkçası ekonomik aktivitede yavaşlama anlamına geliyor.
Wirth’e göre krizin ilk etkisi, Körfez petrolüne en bağımlı bölgelerden biri olan Asya’da görülebilir. Avrupa’nın da çok geçmeden bu baskıyı hissetmesi bekleniyor.
Şimdilik küresel piyasalarda tam anlamıyla bir arz çöküşü yaşanmış değil. Bunun nedeni ise ticari stokların, yaptırımlardan kaçınan “gölge filo” tankerlerinin ve stratejik rezervlerin devreye girmiş olması. Ancak Wirth, bu kaynakların hızla azaldığını vurguluyor.
Net petrol ihracatçısı konumundaki ABD, diğer bölgelere kıyasla daha dayanıklı görünüyor. Yine de Wirth’e göre kriz uzarsa ABD piyasaları da bu baskıdan kaçamayabilir.
Wirth, son Körfez sevkiyatlarından birinin Los Angeles ve Güney Kaliforniya’yı besleyen Long Beach Limanı’na ulaştığını da aktardı.
Chevron CEO’su, Hürmüz’ün uzun süre kapalı kalması halinde etkilerin 1970’lerdeki petrol krizlerine benzer ölçekte olabileceğini söyledi.
O yıllarda yaşanan arz kesintileri küresel ekonomiyi sert şekilde sarsmış, yakıt kotaları ve uzun akaryakıt kuyrukları gündeme gelmişti. Wirth’ün uyarısı da tam olarak bu yüzden dikkat çekiyor.
Yükselen yakıt maliyetlerinin etkisi bazı sektörlerde şimdiden hissedilmeye başladı. Wirth, jet yakıtı fiyatlarındaki sert artışın, düşük maliyetli havayolu şirketlerinden Spirit Airlines’ın iflasında belirleyici rol oynadığını ifade etti.