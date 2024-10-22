CHP asgari ücret teklifini açıkladı! Özgür Özel duyurdu

22 Ekim 2024 14:31 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 14:44

CHP asgari ücret teklifini ilk kez açıkladı! Genel Başkan Özgür Özel, çeyrek altın hesabı yaparak rakam verdi. İşte detaylar...

Son açıklanan 2025 yılı bütçesinde gizlenen asgari ücret zammını açıkladı! Emekli ve memur maaş zammı da ortaya çıktı

Son açıklanan 2025 yılı bütçesinde gizlenen asgari ücret zammını açıkladı! Emekli ve memur maaş zammı da ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milyonların merakla beklediği 2025 asgari ücret için ilk kez rakam zikretti. CHP lideri Özgür Özel 'en az 30 bin TL olmalı' ifadelerini kullandı.

"2002'DE 7 ÇEYREK ALINIYORDU"

CHP'nin grup toplantısında konuşan Özgür Özel, "Türk-İş'i uzun bir aradan sonra meydanlarda gördüğümüzü önemsiyoruz. Biz Türk-İş'e bu sefer doğru yoldasınız, arkanızdayız diyoruz. 2002'de asgari ücretle çeyrek altın 7 tane alınıyordu. Bugün 7 çeyrek altın için 25 bin TL olması gerekiyor. Bugünkü asgari ücretle 3 çeyrek altın alınıyor. CHP olarak 30 bin TL'nin altında bir asgari ücretin asla kabul edilemez olduğunu belirtiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

BAKAN AŞIKHAN ARALIK AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bugün daha önce yaptığı açıklamada 2025 asgari ücret ile ilgili, asgari ücretin belirlenmesinin hükümetin tek başına belirlediği bir durum olmadığını söylemişti.

Işıkhan, açıklamasında "2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için de Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayı başında bu süreci başlatacağız. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı komisyon toplanacak" demişti.

Işıkhan, asgari ücreti minimum ücret olarak belirlediklerini ama işverenlerin bunun üzerinde de ücret verebileceklerini kaydetmişti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz önümüzdeki yıl uygulanacak zam oranlarına ilişkin çalışmalara başlamadı. Yeni yıldan önce işveren, işçi sendikaları görüşmelerinin ardından asgari ücrete ilişkin beklentiler ortaya çıkacak ve değerlendirmeler yapılacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonrası 2025 yılında uygulanacak Asgari ücret zammı belli olacak. Görüşmeler başladığı zaman asgari ücrete yapılacak zam oranları da görünecek.