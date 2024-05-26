CHP'den emekli maaşları için yeni öneri! Yasalaştıralım diyerek açıkladı

26 May 2024 15:47 - Güncelleme : 26 May 2024 15:54

CHP Genel Başkanı Özel, dün İstanbul'da bugün ise Ankara'da düzenlenen Büyük Emekli Mitingi'nde açıklamalar yaparak emekli maaşları için öneride bulundu.

Özel miting sırasında şu ifadeleri kullandı:

SESİNİZİ TÜRKİYE'YE DUYURACAĞIM

Açıklanan emekli maaşları yeni bir travmayı gösteriyordu. Biz o zaman CHP olarak konuştuk dertleştik. Her konuşmada bu büyük haksızlığı dile getireceğim dedim. Biz meydanlarda sizlerle birlikte hep beraber Türkiye ittifakını kurduk. Bu sesi ya duyacaklar ya da söz verdiğim gibi sizin sesinizi mutlaka bütün Türkiye'ye duyuracağım. Bu iktidar 2024 yılını emekli yılı ilan etmişti.

Bu yıl en düşük emekli maaşını 10 bin lira olarak belirlediler. Yurt dışına gidiyorum 270 euro diyorum yanlış söylediğimi sanıyorlar. Emekli ikramiyelerine bakıyorum. Eskiden ev alınırdı, sonra otomobil şimdi de emekli ikramiyesi ile ancak motosiklet alınabiliyor.

ASGARİ ÜCRETTEN AZ OLMAMALI

En düşük emekli aylığı hiçbir dönemde asgari ücretten az olamayacağını yasal düzenlemeye bağlayalım. En düşük emekli maaşı her türlü kemer sıkmada akıllarına emekliler geliyor. IMF değil ama IMF'nin hayaleti aramızda dolaşıyor.

Mehmet Şimşek beni dinle beni dinle, bu gulyabanini al saraya götür biraz da zenginlerden alsın. Bu garibanı emekliyi bıraksın artık. Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyor, bunun 64 lirası dolaylı vergiler. İkinci en büyük vergi ücretlilerden alınıyor. Kalan yüzde 10 zenginlerden alınıyor. 100 liranın 90'ını zenginden toplayacaklarına 10'unu topluyorlar. İşte kaynak buradadır.