CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'dan köprü ve otoyol iddiası! 'Zam gelecek' dedi

25 Haziran 2024 11:28 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:53

Siyasette 'normalleşme' süreci kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir araya gelmişti.

İkili arasındaki görüşmeyle başlayan süreç, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve CHP heyeti arasında da sürüyor.

BAKANLIKTA EKONOMİ ZİRVESİ

CHP'nin Hazine ve Maliye'den sorumlu bakanı Yalçın Karatepe ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir araya geldi.

Görüşme 4 saat 15 dakika sürdü.

Bu görüşmenin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'dan bir iddia geldi.

ZAMLI ÜCRETLERİ TEK TEK AÇIKLADI

Sözcü'nün haberine göre; Karatepe, yılın ilk 6 ayında geçiş garantili köprü ve otoyollar için 18 milyar 593 milyon lira ödendiğini söyledi.

CHP'li bakan 1 Temmuz itibarıyla geçiş ücretlerinin Osmangazi Köprüsü’nün 1.808 TL, Çanakkale Köprüsü’nün 740 TL, Avrasya Tüneli’nin 213 TL ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 180 TL olacağını iddia etti.

BAKANLIKTAN RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

CHP'li Karatepe'nin iddiaları kulisleri karıştırsa da Hazine ve Maliye Bakanlığından, köprü ve geçiş ücretlerinde güncelleme yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KÖPRÜ VE GEÇİŞ ÜCRETLERİ GÜNCEL FİYATLAR?

15 Haziran'dan itibaren geçerli olan geçiş ücretleri ise şöyle:

Osmangazi Köprüsü: 399 TL

1915 Çanakkale Köprüsü: 419 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 49 TL

Avrasya Tüneli: 112 TL