Çiftçi destek ödemeleri sorgulama ekranı 2026 Ocak e-Devlet! Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Çiftçi destek ödemeleri yattı mı, nereden, nasıl bakılır sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından tarımsal destek ödemeleri hakkında açıklama yapıldı. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada 2026 Ocak ayında çiftçilere 226 milyon 720 bin lira ödeme yapılacağını belirtti. Hayvan hastalıkları tazminatı için ise 187 milyon 571 bin 559 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 38 milyon 459 bin 44 lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele için ise 689 bin 397 lira ödeme gerçekleştirilecek. Peki çiftçi destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2026 Ocak çiftçi destek ödemeleri sorgulama ekranı...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 15:51

Çiftçi destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağını merak eden vatandaşların gözleri Tarım ve Orman Bakanı 'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Bakan Yumaklı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hayvan hastalıkları tazminat desteği, kırsal kalkınma yatırımları desteği ve biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği kapsamında 226 milyon 720 milyon lira tarımsal destek ödemesinin yatırılacağını belirtti. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada ödemelerin gerçekleşeceği tarihi de duyurdu. Bakan Yumaklı'nın açıklamalarının ardından ise vatandaşlar tarafından yattı mı, ne zaman yatacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte çiftçi destek ödemeleri sorgulama ekranı...

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI 2026 OCAK?

Hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında 187 milyon 571 bin 951 TL, kırsal kalkınma yatırımları desteği kapsamında 38 milyon 459 bin 44 TL, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği kapsamında ise 689 bin 397 TL olmak üzere toplamda 226 milyon 720 milyon lira tarımsal destek ödemesi gerçekleştirilecek. Bakan Yumaklı tarafından açıklanan bilgilere göre tarımsal destek ödemeleri 16 Ocak 2026 Cuma günü çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Konuyla ilgili Bakan Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Üreticilerimizin emeğini koruyor, üretimin gücünü desteklerle büyütmeye devam ediyoruz. 226 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI NEREDEN GİRİLİR 2026 OCAK?

Çiftçi destek ödemelerinin yatıp yatmadığını vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabiliyorlar. e-Devlet'ten çiftçi destek ödemelerini sorgulamak için vatandaşların ilk önce sisteme T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor. Daha sonra e-Devlet sisteminin ana sayfasında bulunan arama bölümüne "" yazarak, aratmaları gerekiyor. Burada çıkan seçenek aracılığıyla çiftçi destek ödemeleri sorgulama ekranına erişim sağlanabiliyor. Aynı şekilde e-Devlet sisteminin mobil uygulaması üzerinden de çiftçi destek ödemeleri sorgulaması gerçekleştirilebiliyor.

