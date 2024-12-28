Çiftçiler dikkat: Kayıt için son gün 31 Aralık!

28 Aralık 2024 14:50 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 14:59

Tarımsal desteklerden faydalanmak isteyen çiftçiler için 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularında son gün 31 Aralık günü oldu. Çiftçiler, başvurularını e-Devlet üzerinden kolayca yenileyebilir.

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2025 üretim yılında tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler için Çiftçi​ Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süreci devam ediyor. Bitkisel üretim yapan çiftçilerin, Tarım​ ve Orman Bakanlığı tarafından sunulan desteklerden faydalanabilmesi için ÇKS’ye kayıt yaptırması büyük önem taşıyor.

BAŞVURLAR İÇİN SON TARİH 31 ARALIK

Başvurular, üreticilerin arazilerinin bulunduğu bölgedeki Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinden yapılabiliyor. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları sayesinde e-Devlet Kapısı üzerinden de kayıt işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Ancak bu imkandan yalnızca önceki yıllarda ÇKS​ kaydı bulunan ve arazi​ bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticiler yararlanabiliyor.

2025 üretim yılı ÇKS başvuruları, 31 Aralık 2024 mesai bitimine kadar devam edecek. Bu tarihten sonra edinilen veya kiralanan tarım arazileri için başvurular ise 30 Haziran 2025’e kadar alınabilecek. Ancak, belirtilen tarihten sonra yeni çiftçi veya arazi kaydı yapılamayacak. ÇKS’ye kayıtlı üreticiler ise tarım arazilerine dair üretim bilgilerini güncelleme başvurularını, 15 Mart - 15 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

ÇKS’YE KAYITLI ÇİFTÇİ SAYISI ARTTI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre, ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısı yıllar içinde düzenli bir artış gösterdi. 2001 yılında 2,1 milyon çiftçinin kayıtlı olduğu sistemde, bu sayı 2023’te 2,2 milyona, 2024’te ise 2,3 milyona ulaştı. ÇKS’ye kayıtlı ekim alanları da aynı dönemde 121 milyon dekardan 165 milyon dekara çıkarak önemli bir büyüme kaydetti.

DİJİTAL ÇÖZÜMLERLE KOLAYLIK SAĞLANIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, dijitalleşme sürecinde çiftçilere kolaylık sağlayacak çeşitli uygulamalar geliştirdi. Bunlardan biri olan TARIMCEBİMDE mobil uygulaması, üreticilerin iş ve işlemlerini hızlı ve pratik bir şekilde yapabilmesine olanak tanıyor.

Uygulama üzerinden "e-Devlet Hizmetleri" sekmesi aracılığıyla ÇKS kayıt işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanı sıra, ürün bildirimi ve tarımsal desteklemelere dair işlemler de yine bu platformdan yapılabiliyor.