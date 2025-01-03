Çiftçilere müjde geldi! 3 kalemde destek ödemesi yapılacak
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 17:00 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 17:02
Tarım ve Orman Bakanlığı müjdeyi açıkladı. Üreticilere destekleme ödemesi yapılacak. 3 kalemde yapılacak çiftçi ödemeleri için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamada bulundu.
Bugün çiftçiye 3 kalemde 2,3 milyar lira destek ödemesi yapılacağı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklandı. Yumaklı, "Tarımsal destek ödemeleri kapsamında çiftçiye 2 milyar 298 milyon 236 bin TL ödeme yapılacak. Hayırlı bereketli olsun” dedi.
ÇİFTÇİLERE 2,3 MİLYAR LİRA DESTEK ÖDEMESİ
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından çiftçi ödemeleri için açıklamalarda bulundu. 2 milyar 298 milyon 236 bin liralık destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı ifade edildi.
Paylaşıma göre destek tutarları,
- hayvan hastalıkları tazminatı için 1 milyar 360 milyon 683 bin 315 lira,
- hububat için 892 milyon 416 bin 153 lira,
- hayvan gen kaynakları için 45 milyon 137 bin 275 lira olacak.
Kaynak: tgrthaber.com