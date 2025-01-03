Çiftçilere müjde geldi! 3 kalemde destek ödemesi yapılacak

03 Ocak 2025 17:00 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 17:02

Tarım ve Orman Bakanlığı müjdeyi açıkladı. Üreticilere destekleme ödemesi yapılacak. 3 kalemde yapılacak çiftçi ödemeleri için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamada bulundu.

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Bugün çiftçiye 3 kalemde 2,3 milyar lira destek ödemesi yapılacağı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı​ tarafından açıklandı. Yumaklı, "Tarımsal destek ödemeleri kapsamında çiftçiye 2 milyar 298 milyon 236 bin TL ödeme yapılacak. Hayırlı bereketli olsun” dedi.

ÇİFTÇİLERE 2,3 MİLYAR LİRA DESTEK ÖDEMESİ

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından çiftçi ödemeleri için açıklamalarda bulundu. 2 milyar 298 milyon 236 bin liralık destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı ifade edildi.

Paylaşıma göre destek tutarları,