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Çiftçilere müjde geldi! 3 kalemde destek ödemesi yapılacak

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 17:00 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 17:02

Tarım ve Orman Bakanlığı müjdeyi açıkladı. Üreticilere destekleme ödemesi yapılacak. 3 kalemde yapılacak çiftçi ödemeleri için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamada bulundu.

Bugün çiftçiye 3 kalemde 2,3 milyar lira destek ödemesi yapılacağı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı​ tarafından açıklandı. Yumaklı, "Tarımsal destek ödemeleri kapsamında çiftçiye 2 milyar 298 milyon 236 bin TL ödeme yapılacak. Hayırlı bereketli olsun” dedi.

Çiftçilere müjde geldi! 3 kalemde destek ödemesi yapılacak - 1. Resim

ÇİFTÇİLERE 2,3 MİLYAR LİRA DESTEK ÖDEMESİ 

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından çiftçi ödemeleri için açıklamalarda bulundu. 2 milyar 298 milyon 236 bin liralık destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı ifade edildi.

Çiftçilere müjde geldi! 3 kalemde destek ödemesi yapılacak - 2. Resim

Paylaşıma göre destek tutarları,

  • hayvan hastalıkları tazminatı için 1 milyar 360 milyon 683 bin 315 lira,
  • hububat için 892 milyon 416 bin 153 lira,
  • hayvan gen kaynakları için 45 milyon 137 bin 275 lira olacak.

Çiftçilere müjde geldi! 3 kalemde destek ödemesi yapılacak - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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